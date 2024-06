La décision de la France de convoquer des élections anticipées a pesé sur l'euro, les valeurs bancaires et les obligations d'État.

Les actions asiatiques ont chuté et les contrats à terme sur les actions américaines ont indiqué une ouverture faible à Wall Street, avec une semaine riche en événements qui comprend la publication des données sur l'inflation américaine ainsi que les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque du Japon, ce qui ajoute à l'humeur prudente.

Pour l'instant, c'est la perspective d'une nouvelle incertitude politique dans la deuxième plus grande économie de la zone euro qui pèse sur le sentiment après que les gains de l'extrême droite dans les élections du Parlement européen dimanche ont incité un président français meurtri, Emmanuel Macron, à appeler à des élections nationales rapides.

L'euro est tombé à son plus bas niveau en un mois face au dollar, les actions européennes ont glissé de 0,6 %, les actions des banques de la zone euro ont chuté de 2 %, tandis que les rendements des obligations d'État en France et en Italie ont bondi.

"Les mouvements du marché sont liés à ce que nous voyons dans un contexte européen - et les nouvelles en provenance de France ont provoqué une prime de risque autour des actifs européens", a déclaré Mark Dowding, directeur des investissements de BlueBay Asset Management.

"La situation pourrait encore évoluer, mais nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une élection parlementaire et non d'une élection présidentielle en France.

La banque française Société Générale a perdu plus de 5 % et BNP Paribas plus de 4 %, les investisseurs craignant que leurs coûts de financement n'augmentent si les emprunts souverains français deviennent plus chers en raison de l'augmentation des dépenses, selon les banquiers.

Le rendement des obligations d'État françaises à 10 ans a augmenté de 8 points de base pour atteindre 3,19 %, tandis que les coûts d'emprunt italiens ont également augmenté.

UNE SEMAINE IMPORTANTE

Les échanges ont été limités en Asie, l'Australie, la Chine, Hong Kong et Taïwan observant des jours fériés.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,3 %, les actions mondiales ont baissé de 0,15 % et les contrats à terme sur les actions américaines ont également baissé de manière générale.

Le rallye mondial des risques s'est interrompu après que le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles a montré que l'économie américaine a créé beaucoup plus d'emplois que prévu en mai et que la croissance annuelle des salaires s'est accélérée, soulignant la résilience du marché du travail.

Les contrats à terme prévoient désormais une réduction des taux américains d'environ 36 points de base cette année, contre 50 points de base la semaine dernière. La probabilité d'un cycle d'assouplissement débutant en septembre s'est également allongée.

La prochaine décision de politique monétaire de la Fed sera prise mercredi, et les chiffres de l'inflation américaine pour le mois de mai seront publiés juste avant.

"L'inflation restant fermement au-dessus de l'objectif de 2 %, la Fed a encore du travail à faire pour dompter ces forces et ne sera pas en mesure de réduire les taux lors de la réunion de son comité la semaine prochaine", a déclaré David Arnaud, gestionnaire principal de fonds, titres à revenu fixe, chez Canada Life Asset Management.

Selon lui, les données récentes indiquant un ralentissement de l'économie, la Fed devrait être en mesure d'ajuster subtilement son message concernant les réductions de taux à venir, une réduction d'un quart de point au cours des trois derniers mois de l'année étant toujours probable.

Les rendements du Trésor américain, qui évoluent en sens inverse des prix, ont augmenté lundi, reflétant les attentes de taux américains plus élevés pour longtemps.

Le rendement à deux ans et le rendement de référence à 10 ans ont chacun augmenté d'environ deux points de base pour atteindre respectivement 4,89 % et 4,45 %.

Face au dollar, le yen a reculé de 0,1 % à 156,93. L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de six autres grandes monnaies, s'est raffermi à 105,17.

La Banque du Japon (BOJ) tient une réunion de politique monétaire de deux jours cette semaine et pourrait donner de nouvelles indications sur la manière dont elle envisage de réduire ses achats massifs d'obligations.

Dans le secteur des matières premières, les prix du pétrole ont légèrement augmenté, soutenus par les espoirs d'une augmentation de la demande de carburant cet été, bien que les gains aient été limités par le renforcement du dollar.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont gagné 0,4 % à 79,91 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole West Texas Intermediate ont augmenté de 0,2 % à 75,71 dollars le baril.

L'or au comptant a augmenté de 0,13 % pour atteindre environ 2 296 dollars l'once.