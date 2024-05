La plupart des monnaies des marchés émergents étaient en passe de subir des pertes hebdomadaires vendredi, alors que les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale soutenaient le dollar, tandis que les actions des pays en développement étaient en passe de subir leur première baisse hebdomadaire depuis cinq ans.

Les actions en Chine ont clôturé en baisse d'environ 1%, le sentiment de risque global s'étant dégradé sur les perspectives de taux américains restant élevés plus longtemps suite aux données récentes et aux minutes optimistes de la dernière réunion de politique de la Fed.

Les données de jeudi ont montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont diminué la semaine dernière, ce qui indique une force sous-jacente dans le marché du travail, tandis qu'une lecture séparée a montré que l'activité commerciale américaine s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau en un peu plus de deux ans en mai.

"L'économie américaine continue de fonctionner à plein régime, défiant certains indicateurs avancés qui avaient laissé entrevoir la possibilité d'un ralentissement", ont déclaré les analystes de Monex Europe dans une note.

L'indice MSCI des actions des marchés émergents a perdu 0,7 %, en passe d'enregistrer une baisse hebdomadaire de plus de 1 %. Les actions de Hong Kong ont été les plus touchées cette semaine parmi les principaux marchés émergents, avec une baisse de près de 5 %.

L'indice des actions des marchés émergents a atteint un plus haut de plus de deux ans en début de semaine, les investisseurs mondiaux ayant parié que la Fed pourrait bientôt lancer son cycle d'assouplissement des taux. Toutefois, le récent réajustement a pesé sur les pays émergents et a poussé le dollar à la hausse.

Le yuan chinois a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus de deux mois dans les échanges onshore, oscillant autour de son niveau le plus bas depuis près de quatre semaines, à 7,24 pour un dollar.

Les investisseurs ont également gardé un œil sur la géopolitique alors que la Chine a simulé des frappes de missiles dans les eaux à l'est de Taïwan et a envoyé des avions de chasse avec des missiles réels et des bombardiers dans le cadre d'exercices de deux jours, a déclaré la télévision d'État CCTV.

Les monnaies d'Europe centrale et orientale ont été modérées, bien que la plupart d'entre elles aient enregistré des pertes hebdomadaires, le zloty polonais étant le plus touché.

Le rand sud-africain a légèrement augmenté de 0,2%, bien qu'il soit en voie de subir des pertes hebdomadaires importantes à l'approche des élections générales de la semaine prochaine.

Les actions à Johannesburg ont perdu 0,3%, leur quatrième baisse quotidienne consécutive.

Le rouble russe a augmenté de 0,3% par rapport au dollar, en voie d'étendre ses gains à une dixième session consécutive.

La dette des pays émergents a fait l'objet d'un afflux pour la deuxième semaine consécutive au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, tandis que les actions ont fait l'objet d'un afflux pour la première fois en trois semaines, selon les données de Bank of America.

