Les prix de la plupart des métaux de base ont baissé lundi, les traders et les investisseurs faisant preuve de prudence avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et dans un contexte de raffermissement du dollar.

Le dollar a légèrement augmenté, mais est resté proche de ses plus bas niveaux sur plusieurs semaines par rapport à certains de ses principaux pairs, les traders étant sur leurs gardes avant les réunions cruciales des banques centrales cette semaine, y compris celle de la Fed.

Un dollar plus fort rend les métaux corrélés au billet vert plus chers pour les détenteurs d'autres devises.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange a baissé de 0,8% à 8 303 dollars la tonne métrique à 0248 GMT, tandis que le contrat de cuivre de juillet le plus négocié sur le Shanghai Futures Exchange a baissé de 0,1% à 66 810 yuans (9 350,33 dollars) la tonne métrique.

La baisse a toutefois été amortie par des réductions de taux et des espoirs de relance en Chine, le premier consommateur mondial de métaux, ainsi que par des données montrant une forte croissance dans les secteurs chinois de l'énergie renouvelable et de l'automobile, qui consomment tous deux du cuivre.

Les sources d'énergie non fossiles de la Chine, telles que l'énergie éolienne et solaire, représentent désormais plus de 50 % de sa capacité totale de production d'électricité installée, ont rapporté les médias d'État chinois.

Les ventes de véhicules chinoises de janvier à mai ont augmenté de 11,1 % en glissement annuel, contre une baisse de 12,2 % au cours de la même période l'année dernière, ont montré les données de l'Association chinoise des constructeurs automobiles.

L'aluminium du LME a baissé de 1 % à 2 245 $ la tonne métrique, le nickel a baissé de 0,4 % à 21 080 $, le zinc a baissé de 1,6 % à 2 367 $, le plomb a baissé de 0,3 % à 2 050 $ tandis que l'étain a perdu 2,9 % à 25 745 $.

L'aluminium du SHFE a baissé de 0,7% à 18 230 yuans la tonne métrique, le zinc a baissé de 0,7% à 19 745 yuans, l'étain a perdu 1,1% à 209 000 yuans, tandis que le nickel a augmenté de 1,7% à 162 600 yuans et le plomb a progressé de 0,6% à 15 250 yuans.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

1200 Production industrielle de l'Inde en glissement annuel en avril (1 $ = 7,1452 yuans)