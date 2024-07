Il n'y a pas de raison pour que la Banque centrale européenne réduise ses taux d'intérêt ce mois-ci, mais la réunion de septembre sera "ouverte" et les attentes du marché pour un nouvel assouplissement sont appropriées pour l'instant, a déclaré le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, à un journal allemand.

La BCE a réduit ses taux au début du mois de juin et a déclaré qu'un nouvel assouplissement était à venir, mais elle n'a donné aucun indice sur le calendrier des mesures ultérieures, laissant les marchés deviner et les décideurs politiques débattre des mérites de l'action.

"Je ne vois pas d'arguments en faveur d'une nouvelle baisse des taux en juillet", a déclaré M. Knot au Handelsblatt dans une interview publiée lundi. "La prochaine réunion qui sera vraiment ouverte à nouveau aura lieu en septembre.

M. Knot a déclaré qu'il restait "à l'aise" avec les progrès de la BCE en matière de réduction de l'inflation, qui voit l'objectif de 2 % atteint fin 2025, mais la BCE ne devrait pas tolérer de retard supplémentaire, car elle aura dépassé son objectif pendant quatre ans et demi à ce moment-là.

Un retard dans le retour à 2% signifierait alors des réductions encore plus lentes du taux de dépôt de 3,75%, qui reste suffisamment élevé pour restreindre la croissance économique.

Pour l'instant, cependant, tout semble en bonne voie, a déclaré M. Knot.

"Je suis parfaitement satisfait de notre position politique et des attentes actuelles du marché concernant les futures baisses de taux", a déclaré M. Knot, qui était considéré comme un conservateur dans le passé, mais qui est aujourd'hui davantage perçu comme un centriste.

Les marchés prévoient entre une et deux baisses de taux cette année et un peu plus de quatre au cours des 18 prochains mois, ce qui laisse supposer que le taux de dépôt restera supérieur à 3 % au cours du second semestre de l'année prochaine.

"Tant que nous sommes au-dessus de 3 %, nous restons restrictifs", a déclaré M. Knot. "Et ce sera le cas dans un avenir prévisible, au-delà duquel je ne peux pas faire de déclarations significatives.

Selon M. Knot, les principaux risques qui pèsent sur la trajectoire de l'inflation sont la combinaison d'une croissance rapide des salaires et d'une amélioration médiocre de la productivité, ainsi que l'incertitude quant à la capacité des entreprises à absorber des coûts de main-d'œuvre plus élevés avec des marges bénéficiaires plus faibles. (Reportage de Balazs Koranyi ; Rédaction de Toby Chopra)