Les actions mondiales ont atteint un niveau record vendredi après que la Banque centrale européenne a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois en cinq ans et que les traders ont attendu les données mensuelles cruciales sur l'emploi aux États-Unis pour savoir si la Réserve fédérale allait bientôt suivre.

L'indice mondial des actions MSCI est resté stable après avoir atteint un record historique jeudi, stimulé par une frénésie pour les actions liées à l'intelligence artificielle qui a porté la valorisation du fabricant de puces Nvidia au-delà de 3 000 milliards de dollars plus tôt dans la semaine.

La réaction des marchés des obligations d'État et de l'euro à la décision largement attendue de la BCE de réduire son taux de dépôt d'un niveau record de 4 % à 3,75 % a été tiède, bien que la perspective d'un assouplissement des conditions d'emprunt pour les ménages et les entreprises ait stimulé les actions.

L'indice européen STOXX 600, qui est resté stable vendredi, a gagné 1,4 % cette semaine et environ 10 % depuis le début de l'année.

Les marchés ont évolué de manière latérale avant la publication vendredi du rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, qui pourrait confirmer ou infirmer l'idée dominante du marché selon laquelle le marché de l'emploi s'affaiblit suffisamment pour que l'inflation diminue de manière constante.

Les économistes s'attendent à ce que la plus grande économie du monde ait créé 185 000 nouveaux emplois le mois dernier, un gain relativement modeste que les traders célébreront probablement après que les données de mercredi aient montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus de trois ans en avril.

"Si nous voyons 180 000 ou une légère augmentation du taux de chômage, ce rallye recommencera", a déclaré Florian Ielpo, responsable de la macroéconomie chez Lombard Odier Investment Managers.

"Mais si nous constatons une baisse ou une hausse plus importante, la situation sera tout à fait différente. Le marché essaie de voir si le ralentissement actuel des données économiques américaines est favorable à la Fed ou problématique pour les bénéfices.

Les prix du marché monétaire impliquent que les traders voient la Fed réduire ses taux de 5,25 à 5,5 %, leur plus haut niveau depuis 23 ans, d'ici septembre, à la suite d'une série de mesures similaires prises dans les principales économies.

La Banque du Canada est devenue mercredi le premier pays du G7 à réduire son taux directeur. La Riksbank suédoise et la Banque nationale suisse ont également entamé leur cycle d'assouplissement monétaire, soutenant ainsi la reprise mondiale du risque.

"Vous avez deux des pays du G7 qui réduisent leurs taux... cela ouvre certainement la porte à la Fed", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG. "Nous ne sommes pas encore dans la dernière ligne droite, mais nous avons certainement franchi le cap.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans, qui sert de référence pour les taux d'emprunt à l'échelle mondiale, est resté stable à 4,29 %. Le rendement à deux ans, qui suit les attentes en matière de taux d'intérêt, était en hausse de 2 points de base (pb) à 4,7421%, après avoir baissé pendant six sessions consécutives jusqu'à jeudi.

Ailleurs, le dollar est resté proche de son plus bas niveau en huit semaines face à un panier de devises, et se dirigeait vers une perte hebdomadaire de plus de 0,5 %. L'euro est resté stable à 1,089 $ après une légère hausse lors de la session précédente.

Les obligations de la zone euro ont été moroses vendredi, le rendement du Bund allemand à 10 ans augmentant de 2 points de base à 2,56%, les investisseurs réagissant au message de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, qui a déclaré jeudi que de nouvelles baisses de taux n'étaient pas garanties. Les rendements obligataires évoluent à l'inverse des prix.

En Asie, vendredi, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,2 % et était en voie de terminer la semaine avec une hausse de près de 3 %. Les actions chinoises ont chuté de 0,5 % après que le Wall Street Journal a rapporté que les législateurs républicains voulaient interdire l'importation de fournisseurs chinois de batteries liés à Ford et Volkswagen.

Le Nikkei japonais a chuté de 0,26 % avant la réunion de politique générale de la Banque du Japon la semaine prochaine. Les investisseurs s'attendent à ce que la Banque du Japon commence à réduire ses achats massifs d'obligations d'État dans le cadre d'une nouvelle mesure visant à mettre fin à une longue période de stimulation monétaire agressive qui a fait plonger le yen.

Le yen s'est stabilisé à 155,66 pour un dollar, mais il est toujours en vue des plus bas de 34 ans enregistrés à la fin du mois d'avril.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent sont restés stables à 79,91 dollars le baril. L'or au comptant s'est maintenu à 2 376,55 dollars l'once.