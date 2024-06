Les espoirs d'atterrissage en douceur qui ont alimenté les actions américaines cette année ont été renforcés par des données encourageantes sur l'inflation et par un clin d'œil de la Réserve fédérale aux progrès réalisés dans la lutte contre les prix à la consommation.

Les espoirs d'un "atterrissage en douceur", dans lequel la Fed serait en mesure de maîtriser l'inflation et de réduire éventuellement les taux d'intérêt alors que la croissance reste solide, ont été un facteur clé dans la marche du S&P 500 vers des sommets record en 2024.

Une série d'indices d'inflation plus élevés que prévu a remis en cause ce scénario au début de l'année. Cependant, les données de mercredi ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis sont restés inchangés en mai, ce qui pourrait permettre à la Fed de réduire ses taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Plus tard dans la journée, le président de la Fed, Jerome Powell, a noté lors d'une conférence de presse à la fin de la réunion de politique générale de la banque centrale que l'inflation avait chuté sans coup dur pour l'économie, et a déclaré qu'il n'y avait aucune raison de penser que cette tendance ne pourrait pas se poursuivre.

M. Powell a également réaffirmé que les décideurs politiques auraient besoin de voir d'autres preuves que les prix se refroidissent avant de réduire les taux. Dans le même temps, les responsables de la Fed ont revu à la baisse leurs prévisions concernant l'ampleur des réductions de taux cette année, passant de trois réductions de 25 points de base à une seule - un changement qui était largement attendu par les investisseurs.

"La Fed dit que la dernière ligne droite pour atteindre une inflation de 2 % sera plus longue, mais le marché croit toujours en une croissance décente et en des perspectives d'emploi qui graviteront vers un atterrissage en douceur", a déclaré Saurabh Sud, gestionnaire de portefeuille chez T. Rowe Price. "La Fed est en train de se rendre compte qu'il n'y a pas de gros problèmes de ralentissement à venir.

Le S&P 500 a clôturé la journée en hausse de 0,9 % à un nouveau record et a gagné près de 14 % cette année. Le rendement du Trésor à 10 ans < US10YT-RR>, qui évolue inversement aux prix des obligations, a atteint son niveau le plus bas depuis le premier avril, mais a ensuite regagné une partie de ces baisses.

L'idée d'un atterrissage en douceur a joué un rôle important pour les marchés au cours des derniers mois.

Les investisseurs ont commencé l'année en tablant sur des baisses de taux de plus de 150 points de base, mais ils sont rapidement revenus sur ces paris lorsqu'il est devenu évident que l'économie était trop forte pour que la Fed puisse assouplir sa politique monétaire sans risquer un rebond de l'inflation.

Mercredi, les marchés à terme tablaient sur un assouplissement de 45 points de base, une position plus agressive que celle prévue par la Fed.

"Le marché a définitivement adopté le point de vue de l'atterrissage en douceur (mercredi)... mais la Fed dit que nous avons besoin de plus de temps", a déclaré Matthew Miskin, co-responsable de la stratégie d'investissement chez John Hancock Investment Management. "Ce que le marché voulait vraiment, c'était des réductions de taux cette année, et je pense que le marché va devoir être patient à ce sujet.

Néanmoins, la croissance est restée solide et les bénéfices des entreprises ont dépassé les attentes, ce qui a conforté l'idée que l'économie supportait des taux élevés pour le moment et a alimenté l'optimisme des investisseurs.

Carol Schleif, responsable des investissements chez BMO Family Office, a déclaré qu'elle maintenait son opinion selon laquelle l'économie resterait forte jusqu'à la fin de l'année, à la suite des données de l'IPC meilleures que prévu et de l'absence de surprises majeures lors de la réunion de la Fed.

"Lorsque la Fed commencera à réduire ses dépenses ... vous aurez toujours une économie qui se porte plutôt bien", a déclaré Mme Schleif. Sa société recommande une surpondération modérée des actions, avec une préférence pour les actions américaines.

Les signes indiquant que l'inflation continue de baisser et que la Fed est sur le point d'assouplir sa politique pourraient continuer à faire baisser les rendements du Trésor, ce qui augmenterait l'attrait des actions pour les investisseurs par rapport aux titres à revenu fixe et réduirait les coûts d'emprunt.

Cela pourrait également aider les secteurs du marché qui ont été affectés par la hausse des taux, y compris les actions des petites capitalisations et des sociétés financières, selon les investisseurs. L'indice Russell 2000 des petites capitalisations, par exemple, n'a progressé que d'environ 1,5 % cette année, malgré une forte hausse mercredi, et reste loin derrière le S&P 500.

Toutefois, le risque demeure que la Fed retarde trop longtemps la baisse des taux, ce qui pourrait nuire à la croissance, a déclaré Don Ellenberger, gestionnaire de portefeuille senior chez Federated Hermes, qui s'attend à ce que les taux évoluent "latéralement" jusqu'à la fin de l'année.

"La Fed reçoit les données qu'elle souhaite voir, mais en même temps, elle se trouve entre le marteau et l'enclume", a-t-il déclaré. "Elle souhaite vraiment réduire les taux, mais elle ne dispose pas de suffisamment de données et elle craint que plus longtemps elle maintiendra le taux des fonds fédéraux au-dessus de 5 %, plus grand sera le risque que quelque chose se brise.