La roupie indienne devrait ouvrir en hausse ce jeudi après que l'indice du dollar ait prolongé ses pertes suite à la révision à la baisse de la croissance économique américaine au deuxième trimestre.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82,62-82,64 pour le dollar américain, par rapport à sa clôture de 82,7325 lors de la session précédente.

La monnaie n'a pas été en mesure de conserver ses gains d'ouverture lors de chacune des trois dernières sessions. Elle est tombée à 82,80 mercredi.

Sur la base de l'action récente des prix et des mouvements modestes sur les devises asiatiques, "il ne sera pas surprenant" que la roupie se débatte après les gains initiaux, a déclaré un négociant en devises d'une banque basée à Mumbai.

Les devises asiatiques étaient en hausse de 0,1% à 0,2% après que l'indice du dollar ait chuté pour la troisième journée consécutive mercredi pour atteindre son plus bas niveau en deux semaines.

L'indice du dollar a chuté à près de 103 et les bons du Trésor américain ont reculé après une croissance plus faible que prévu et des données sur le marché du travail qui ont réduit les attentes de la Réserve fédérale en matière de relèvement des taux d'intérêt.

Le produit intérieur brut américain a augmenté à un rythme annualisé de 2,1 % au cours du dernier trimestre, ce qui est inférieur à l'estimation préliminaire d'une croissance de 2,4 %. Par ailleurs, le nombre d'emplois privés aux États-Unis a augmenté de 177 000 le mois dernier, ce qui est moins que prévu.

"Les données macroéconomiques américaines ont poursuivi la tendance à la baisse amorcée quelques jours plus tôt", a déclaré la banque ING dans une note.

Le rendement du Trésor américain à deux ans a baissé mercredi et les actions américaines ont augmenté.

Les données du PIB de l'Inde sont attendues plus tard dans la journée. La croissance économique de l'Inde s'est probablement accélérée à 7,7%, le rythme annuel le plus rapide depuis un an, grâce à une croissance robuste du secteur des services, selon un sondage Reuters.

"Les données du PIB n'auront pas beaucoup d'impact sur la roupie", a déclaré le cambiste.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux de change à terme non livrable de la roupie à un mois à 82,74 ; prime à terme onshore à un mois à 9 paisa.

** Les contrats à terme USD/INR NSE de septembre se sont établis mardi à 82,8050

** Prime à terme USD/INR septembre à 8 paisa

** Indice du dollar à 103,10

** Brent en baisse de 0,1% à 85,8 $ le baril

** Le rendement des obligations américaines à dix ans s'établit à 4,11 %.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 95,9 millions de dollars d'actions indiennes le 29 août.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 167 millions de dollars le 29 août.