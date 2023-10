La roupie indienne devrait ouvrir en baisse mardi, les rendements des bons du Trésor américain ayant atteint de nouveaux sommets pluriannuels après que les États-Unis ont évité une fermeture partielle du gouvernement.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 83,25 pour un dollar américain, par rapport à une clôture de 83,04 lors de la session de vendredi.

Les marchés financiers indiens étaient fermés lundi en raison d'un jour férié.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,70 % lundi, son niveau le plus élevé depuis octobre 2007, et a frôlé ce niveau en Asie.

Soutenu par la hausse des rendements américains, l'indice du dollar a également grimpé à 107,13 en Asie, son plus haut niveau depuis novembre 2022.

Les responsables de la Réserve fédérale américaine ont également adopté un ton hawkish lundi et ont indiqué que la banque centrale n'avait probablement pas fini de relever les taux d'intérêt.

"Je pense que nous pourrions avoir besoin d'augmenter le taux des fonds fédéraux une fois de plus cette année et de le maintenir à ce niveau pendant un certain temps", a déclaré Loretta Mester, présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland.

La roupie devrait s'échanger avec un biais négatif, les traders surveillant d'éventuelles ventes de dollars de la part de la Reserve Bank of India (RBI) afin d'alléger la pression, a déclaré un cambiste d'une banque étrangère.

Alors que la roupie a failli tester ses niveaux les plus bas au cours des dernières semaines, les ventes de dollars probables de la RBI ont réussi à maintenir une partie de la faiblesse à distance. Le plus bas niveau historique de la roupie, 83,29, a été atteint en octobre 2022.

Les monnaies asiatiques se sont affaiblies, la roupie indonésienne et le baht thaïlandais étant en tête des pertes. Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent étaient en baisse de plus de 1 %, à 89,75 dollars.

La roupie pourrait atteindre un nouveau record à la baisse si l'indice du dollar continue de se renforcer, a déclaré Dilip Parmar, analyste de recherche sur les devises étrangères chez HDFC Securities.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,35 ; prime à terme onshore à un mois à 12,75 paise.

** Les contrats à terme USD/INR NSE d'octobre se sont établis à 83,1550 vendredi.

** Prime à terme USD/INR octobre à 10,50 paise

** Indice du dollar en hausse à 107,09

** Brent en baisse de 1 % à 89,8 $ le baril

** Le rendement des obligations américaines à dix ans est de 4,68%.