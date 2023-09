La roupie devrait rester en dessous de 83/USD en raison de la hausse du dollar, tous les regards se tournent vers la RBI

Aujourd'hui à 04:55 Partager

La roupie indienne devrait continuer à s'affaiblir mercredi après que l'indice du dollar ait atteint son plus haut niveau depuis un peu moins de six mois en raison de la faiblesse du risque et de la hausse des rendements du Trésor américain. Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 83,10-83,12 pour le dollar américain, comparé à 83,04 lors de la session précédente qui était un plus bas de deux semaines.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté mardi, le rendement à 10 ans se situant désormais à environ 10 points de base du récent sommet. Les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra les taux à un niveau élevé pendant plus longtemps ont incité les investisseurs à porter le rendement à 10 ans à son niveau le plus élevé depuis 2007. Le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, a déclaré mardi qu'il estimait que les rendements des bons du Trésor américain se situaient à peu près au niveau où ils devraient être et a mis en garde contre les hypothèses selon lesquelles la Réserve fédérale ne procéderait pas à un nouveau resserrement. L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis la mi-mars. La résistance des rendements américains maintiendra le dollar à un niveau élevé et tous les regards seront tournés aujourd'hui vers la Reserve Bank of India (RBI), a déclaré Ritesh Bhansali, vice-président de Mecklai Financial. Lorsque la roupie est tombée en dessous de 83 le mois dernier, la RBI est intervenue à la fois sur le marché de gré à gré onshore et sur le marché des contrats à terme non livrables pour l'empêcher d'atteindre un niveau plancher record. La roupie est tombée à 83,16 le mois dernier, juste à côté du plus bas niveau historique de 83,29. Le manque d'appétit pour le risque a encore stimulé la demande pour le dollar, valeur refuge. Les actions américaines ont chuté au cours de la nuit et la plupart des indices asiatiques étaient en baisse. Quelques analystes estiment que le dollar est surévalué aux niveaux actuels. "Nous pensons qu'une détérioration des perspectives économiques reste le seul véritable moyen de combler l'écart de surévaluation", a déclaré la banque ING dans une note. "Ce que cet écart nous dit maintenant, c'est que la correction du dollar, une fois que les données américaines se seront retournées, peut être assez rapide et substantielle." INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme USD/INR NSE de septembre se sont établis à 83,1275 mardi ** La prime à terme USD/INR de septembre est de 6,25 paisa ** L'indice du dollar est en hausse à 104.78 ** Brent en hausse de 0,1% à 90,1 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,26% ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 287,1 millions de dollars d'actions indiennes le 4 septembre** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 3,2 millions de dollars d'obligations indiennes le 4 septembre.