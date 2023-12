La roupie indienne devrait ouvrir en légère hausse vendredi, suivant une hausse des devises asiatiques sur les paris d'un pivot de la Réserve fédérale dès le prochain trimestre.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 83,12-83,14 pour le dollar américain par rapport à 83,1650 lors de la session précédente.

Le yuan chinois a atteint son plus haut niveau depuis juin, à 7,0910 pour un dollar, tandis que d'autres devises asiatiques ont augmenté de 0,2 % à 0,5 %.

Depuis le mois dernier, les devises asiatiques ont été soutenues par les attentes selon lesquelles le ralentissement de l'inflation permettra à la Fed de réduire ses taux à plusieurs reprises l'année prochaine.

Le won coréen et le baht thaïlandais ont augmenté de 5 % depuis novembre, et le yuan offshore a progressé de plus de 3 %.

Il en va tout autrement pour la roupie, qui n'a progressé que de 0,1 % au cours de cette période, en grande partie à cause d'une banque centrale qui a insisté sur une fourchette étroite, selon les traders.

"La plus grande question pour la roupie à l'horizon 2024 n'est pas liée aux flux ou à la Fed. Il s'agit de la RBI (Reserve Bank of India)", a déclaré un haut responsable de la trésorerie d'une banque.

"L'intervention massive de la RBI, en particulier au cours du second semestre, a des implications qui vont bien au-delà du spot (USD/INR).

Vendredi, la faiblesse des prix du pétrole brut et l'afflux de capitaux étrangers devraient soutenir la roupie, a déclaré Dilip Parmar, analyste de la recherche sur les devises chez HDFC Securities.

Le prix du Brent a baissé de plus de 4 % au cours des trois derniers jours pour passer sous la barre des 77,50 dollars le baril.

Les investisseurs étrangers ont acheté des obligations et des actions indiennes pour une valeur de 9,3 milliards de dollars en décembre, le chiffre mensuel le plus élevé de l'année.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,24 ; prime à terme onshore à un mois à 8,50 paise ** Indice du dollar en baisse à 101,10 ** Brent en hausse de 0,3% à 77,4 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,83% ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 384,4 millions de dollars le 27 décembre ** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 9,3 milliards de dollars en décembre.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 74 millions de dollars d'obligations indiennes le 27 décembre.