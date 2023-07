La roupie indienne pourrait s'apprécier davantage mercredi, aidée par la baisse généralisée du dollar américain à l'approche des données cruciales sur l'inflation américaine.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 82,32-82,34 pour le dollar américain par rapport à 82,3650 mardi.

Les participants au marché devraient s'attendre à ce que la roupie fasse mieux à l'ouverture que ce qu'indique l'offshore, a déclaré un négociant en devises. La faiblesse généralisée du dollar signifie que le "biais est définitivement à la hausse" pour la roupie, a ajouté le trader.

La monnaie locale est sur une série de gains de deux jours qui l'a aidé à rester dans la bande de 81,80-82,80 qui est considérée comme une fourchette à court terme par les participants du marché.

L'indice du dollar a étendu ses pertes en Asie, glissant à 101,40, son plus bas niveau depuis deux mois. Les devises asiatiques ont augmenté de 0,2% à 0,5%.

Les données attendues plus tard dans la journée devraient montrer que l'indice des prix à la consommation américain a augmenté de 0,3 % en glissement mensuel en juin, selon un sondage Reuters auprès d'économistes. En glissement annuel, l'IPC global devrait augmenter de 3,1 % et l'IPC de base de 5 %.

"C'est l'évolution en glissement mensuel qui est la période la plus intéressante à prendre en compte, étant donné que les effets de base auront une influence sur la baisse de l'évolution en glissement annuel", a déclaré Chris Weston, responsable de la recherche chez Pepperstone, basé à Melbourne.

Avant la publication de ces données, les investisseurs ont pleinement anticipé une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de ce mois-ci. Les responsables politiques de la Réserve fédérale américaine ont indiqué qu'une autre hausse des taux interviendrait après le mois de juillet.

La banque centrale n'a pas fini de relever son objectif de taux à court terme, a déclaré le président de la Fed de New York, John Williams, dans une interview accordée au Financial Times et publiée mardi.

Toutefois, les investisseurs doutent que la Fed procède à une nouvelle hausse des taux après le mois de juillet.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juillet du NSE se sont établis à 82,46 mardi ** Prime à terme de juillet USD/INR à 5 paisa ** Indice du dollar en baisse à 101,38 ** Contrats à terme de brut Brent en hausse de 0,2 % à 79,6 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,96 % ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 128,2 millions de dollars le 10 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 118 millions de dollars d'obligations indiennes le 10 juillet.