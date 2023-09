La roupie indienne devrait s'ouvrir avec peu de changement ce lundi après qu'un rapport sur l'emploi américain faible ait renforcé les attentes que la Réserve fédérale n'augmentera plus les taux d'intérêt, mais le dollar a quand même réussi à se redresser.

Les contrats à terme non livrables (NDF) indiquent que la roupie ouvrira aux alentours du niveau de vendredi de 82,7150.

"C'est un peu confus aujourd'hui. Il ne fait aucun doute que la Fed n'augmentera pas ses taux en septembre, mais le dollar a augmenté", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Le NDF a indiqué une ouverture calme, mais je pense que nous serons plus élevés (sur l'USD/INR).

Les données sur les emplois non agricoles aux États-Unis ont montré que le taux de chômage a augmenté à 3,8 % en août et que la croissance des salaires a été faible à 0,2 % en glissement mensuel. Les employeurs américains ont créé 187 000 emplois en août, soit un peu plus que les estimations, mais il y a eu 110 000 révisions nettes à la baisse au cours des deux derniers mois.

À la suite de ce rapport, les contrats à terme ont indiqué qu'il n'y avait pratiquement aucune chance que les taux d'intérêt soient relevés en septembre et environ 35 % de chances qu'ils le soient en novembre.

"Il est assez sûr de dire que la Fed n'augmentera pas ses taux en septembre dans ce contexte, et nous ne pensons pas qu'elle le fera en novembre non plus", a déclaré la banque ING dans une note.

"Ce rééquilibrage continu du marché du travail est cohérent avec notre opinion selon laquelle la hausse du taux des fonds fédéraux en juillet était la dernière du cycle", a déclaré Goldman Sachs dans une note.

Le dollar et les rendements américains ont d'abord chuté à la suite de la publication du rapport, avant de se redresser. L'indice du dollar a atteint un sommet de 104,26 vendredi et les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint 4,17 %.

Les marchés américains sont fermés lundi en raison de la fête du travail.

INDICATEURS CLÉS : ** Les contrats à terme USD/INR NSE de septembre se sont établis à 82,7775 vendredi ** Prime à terme USD/INR de septembre à 6,75 paisa ** Indice du dollar à 104,16 ** Contrats à terme sur le pétrole brut Brent stables à 104,26 vendredi et les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint 4,17%.16 ** Les contrats à terme sur le pétrole Brent stagnent à 88,6 $ le baril ** Le rendement des obligations américaines à dix ans est de 4,18% ** Les investisseurs étrangers ont acheté pour 152,2 millions de dollars d'actions indiennes le 1er septembre** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont acheté pour 20,6 millions de dollars d'obligations indiennes le 1er septembre