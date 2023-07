La roupie indienne cherchera à s'apprécier davantage par rapport au dollar américain ce mardi, en raison de la hausse des devises asiatiques et de l'humeur positive à l'égard du risque.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira avec peu de changement ou légèrement plus haut que le dollar, après avoir atteint un plus haut de trois semaines de 81,8150 lundi sur l'afflux d'actions.

L'offshore indique une ouverture calme, mais les positions courtes sur l'USD/INR compteront sur le momentum favorable pour amener la paire en dessous du prochain support de 81,75, a déclaré un trader au comptant dans une banque.

"Si la RBI (Reserve Bank of India) reste à l'écart, nous voyons une chance décente d'effondrement.

Les devises asiatiques ont augmenté, avec le yuan chinois en tête, tandis que l'indice du dollar s'est rapproché de 101,30. Les investisseurs attendent les résultats de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine, prévue mercredi.

Avant la décision de la Fed, les données ont indiqué que l'économie américaine continuait de croître au début du troisième trimestre, mais à un rythme plus lent par rapport à la période avril-juin.

S&P Global a déclaré que l'indice PMI composite américain, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, est tombé à 52 en juillet, contre 53,2 en juin.

Ce chiffre indique une croissance pour le sixième mois consécutif, mais limitée par l'affaiblissement des conditions dans le secteur des services.

Les données ont renforcé les attentes selon lesquelles la hausse de taux quasi certaine de la banque centrale américaine cette semaine serait la dernière du cycle actuel.

L'attention est fermement fixée sur la réunion de la Fed, a déclaré ANZ dans une note. Les données PMI flash sont compatibles avec une pause dans les hausses de taux de la Fed après les avoir augmentées de 25 points de base cette semaine, a-t-elle ajouté.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juillet du NSE ont été réglés lundi à 81,8375 ** Prime à terme de juillet USD/INR à 1,25 paisa ** Indice du dollar en baisse à 101,25 ** Contrats à terme de brut Brent en hausse de 0,2 % à 82,9 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,86 % ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 171,3 millions de dollars d'actions indiennes le 21 juillet ** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 171,3 millions de dollars d'actions indiennes le 21 juillet

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 27,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 21 juillet.