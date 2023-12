La roupie indienne et les rendements obligataires s'inscrivent dans une fourchette pour la fin de l'année 2023

La roupie indienne et les obligations d'État prendront exemple sur les monnaies asiatiques et les bons du Trésor américain, respectivement, et devraient rester dans une fourchette au cours de la dernière semaine de négociation de l'année, écourtée par les vacances de Noël.

La roupie a terminé en hausse de 0,17% à 83,14 contre le dollar américain vendredi, aidée par la force de ses pairs asiatiques et les ventes de dollars par les grandes banques étrangères. Les données publiées vendredi ont montré que l'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale américaine, a augmenté de 0,1% en glissement mensuel en novembre, soit moins que les 0,2% attendus par les économistes interrogés par Reuters. L'indice de base des prix PCE a augmenté de 3,2 % en glissement annuel en novembre, soit la plus faible hausse depuis avril 2021. L'indice du dollar est tombé à 101,42 vendredi, son niveau le plus faible depuis fin juillet, et a enregistré une perte hebdomadaire de plus de 0,8 %. Bien que l'indice du dollar reste sous pression en raison des paris croissants sur les réductions de taux aux États-Unis, la roupie a terminé la semaine en baisse de 0,16 %. Étant donné que la roupie est largement restée à l'écart de la faiblesse du dollar, il est peu probable qu'elle connaisse des mouvements importants au cours de la dernière semaine de l'année, a déclaré Apurva Swarup, vice-président de la Shinhan Bank India. L'unité locale devrait rester dans une fourchette comprise entre 83,05 et 83,35 et les volumes d'échange pourraient rester faibles à l'approche de la fin de l'année, a ajouté M. Swarup. Bien que la semaine soit relativement pauvre en données économiques, les investisseurs garderont un œil sur les données relatives aux demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis, attendues jeudi. Le dollar est resté sous pression en raison des paris croissants selon lesquels la Réserve fédérale américaine pourrait bientôt commencer à assouplir les taux d'intérêt, malgré le refus de certains responsables de la Fed. Selon l'outil FedWatch du CME, les investisseurs estiment actuellement à un peu plus de 93 % la probabilité que la Fed réduise ses taux en mars. Parallèlement, le rendement de l'obligation indienne de référence à 10 ans a terminé la semaine dernière en hausse de deux points de base à 7,1862 %, après avoir chuté de 11 points de base la semaine précédente. Les opérateurs voient le rendement dans une fourchette de 7,15%-7,21% cette semaine, et s'attendent à ce que les volumes restent faibles, la plupart des acteurs du marché restant à l'écart. L'attention reste focalisée sur les bons du Trésor américain et sur la capacité du rendement à 10 ans à franchir des niveaux clés pour atteindre de nouveaux planchers. Les rendements ont baissé car les investisseurs s'attendent à ce que la Fed commence bientôt à réduire ses taux d'intérêt. "Nous ne nous attendons pas à une action majeure au cours de la dernière semaine de l'année, mais en janvier, il devrait y avoir un nouveau mouvement à la baisse des rendements car les choses sont favorables", a déclaré Vijay Sharma, vice-président exécutif senior chez le négociant primaire PNB Gilts. Le comité de politique monétaire indien (MPC) restera vigilant quant aux risques d'inflation, les perspectives globales restant assombries par la volatilité et l'incertitude des prix des denrées alimentaires, ont déclaré les membres du comité dans les minutes de la réunion de politique de décembre, publiées vendredi. Le MPC, qui se compose de trois membres de la RBI et de trois membres externes, a maintenu le taux repo inchangé à 6,50 % pour la cinquième réunion consécutive plus tôt en décembre.