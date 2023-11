La roupie indienne devrait être soutenue vendredi par la baisse du dollar américain en raison de l'appétit pour le risque et d'une nouvelle baisse des rendements du Trésor.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à plat ou légèrement plus haut contre le dollar à partir de 83,2425 lors de la session précédente.

L'indice du dollar "semble doux" et a été "bien offert" à Londres/New York au cours des trois dernières sessions, a déclaré un négociant au comptant d'une banque privée.

C'est un point positif pour la roupie, mais comme les compagnies pétrolières et les banques d'État se sont ruées sur les dollars, la monnaie locale est restée dans la fourchette "originale", a-t-il ajouté.

La roupie s'est échangée dans une fourchette de 83,0225-83,2950 au cours des six dernières semaines.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a reculé lors de la session de New York et se situait à 4,66 % en Asie. L'indice du dollar a atteint son plus bas niveau à 105,80 à New York, avant de se redresser et de s'approcher de 106,12.

Les actions américaines se sont redressées, l'indice S&P 500 ayant connu sa meilleure journée depuis avril.

Les marchés ont poursuivi leur "montée de sucre" après la réunion de la Réserve fédérale de cette semaine, lorsque le président Jerome Powell a laissé entendre que la Fed pourrait avoir fini d'augmenter ses taux, a déclaré la banque MUFG dans une note.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté modérément la semaine dernière, indiquant un léger ralentissement du marché du travail, selon des données publiées jeudi.

Les monnaies asiatiques ont continué à progresser jeudi, le won coréen et la roupie indonésienne menant la danse.

L'attention se porte à présent sur les données relatives aux services et à l'emploi aux États-Unis, attendues plus tard vendredi.

Les données sur les services suivront les résultats plus faibles que prévu de l'industrie manufacturière, tandis que les emplois non agricoles devraient diminuer à 180 000 contre 336 000 le mois précédent, selon un sondage de l'agence Reuters.

INDICATEURS CLÉS :

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 83,28 ; prime à un mois sur le marché intérieur à 6 paisa ** Indice du dollar en baisse à 106,12 ** Brent en hausse de 0,1% à 86,9 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,66% ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 215 millions de dollars d'actions indiennes le 1er novembre

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 10,7 millions de dollars d'obligations indiennes le 1er novembre.