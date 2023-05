La roupie indienne suivra les mouvements de l'indice Dollar Index et des rendements américains, tandis que les obligations pourraient faire l'objet de prises de bénéfices et que les traders évalueront l'impact de l'augmentation des liquidités après la décision du pays de retirer de la circulation la plus grosse coupure de monnaie.

La banque centrale indienne a déclaré vendredi qu'elle commencerait à retirer de la circulation les billets de 2 000 roupies, même s'ils continueront à avoir cours légal. Cette mesure pourrait améliorer la liquidité du système bancaire, selon les analystes et les économistes.

La semaine dernière, la roupie a chuté de 0,6 % à 82,66 pour un dollar, en raison de la hausse de l'indice du dollar et des rendements des bons du Trésor.

Le Dollar Index a fait un bond de plus de 2% au cours des deux dernières semaines, aidé par des responsables de la Fed favorables à la prudence et par des données économiques américaines solides. Les probabilités d'une hausse des taux de la Fed en juin ont été revues à la hausse, ce qui a favorisé les rendements américains.

La semaine dernière, la roupie a atteint son niveau le plus bas à près de 82,80, un niveau près duquel la plupart des traders s'attendent à ce que la Reserve Bank of India intervienne.

La clé de cette semaine sera de savoir si le dollar est capable de maintenir sa récente trajectoire haussière et comment la RBI réagira si cela se produit, a déclaré un trader d'une banque du secteur privé.

Jigar Trivedi, analyste principal chez Reliance Securities, estime que le niveau de 83 est critique et que la RBI interviendra à ce niveau.

Les ajustements des positions offshore affecteront également la roupie. Les paris offshore sur une reprise de la roupie indienne sont freinés par la hausse généralisée du dollar.

Par ailleurs, les rendements des obligations d'État devraient augmenter, les opérateurs cherchant à enregistrer des bénéfices après le transfert d'un excédent moins important que prévu de la RBI au gouvernement pour le dernier exercice financier.

Le conseil d'administration de la RBI a approuvé un transfert d'excédent de 874,16 milliards de roupies (10,69 milliards de dollars) au gouvernement pour l'année fiscale se terminant le 31 mars.

Le gouvernement avait prévu un dividende de 480 milliards de roupies pour l'exercice 2023 de la part de la banque centrale, des banques publiques et d'autres institutions financières, mais les acteurs du marché avaient tablé sur un chiffre supérieur à 1 000 milliards de roupies.

Le rendement des obligations indiennes de référence est resté sous la barre des 7 % pendant la majeure partie de la semaine dernière, mais a terminé à 7,0106 % vendredi. Les traders s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans une fourchette de 6,90% à 7,05% cette semaine.

Le sentiment du marché obligataire s'est fortement amélioré après que l'inflation de détail ait été en dessous de la limite supérieure de tolérance de la RBI pour un deuxième mois consécutif en avril, et a cimenté les paris selon lesquels les hausses de taux en Inde sont terminées.

"Les rendements obligataires ont largement chuté après la baisse de l'inflation, et nous nous attendons à ce que le chiffre de mai soit inférieur à 4,2%", a déclaré Yogesh Kalinge, vice-président d'AK Capital Services. ÉVÉNEMENTS CLÉS : États-Unis - mai S&P Global Mfg PMI - 23 mai (19:15 p.m. IST) États-Unis - avril ventes de logements neufs - 23 mai (19:30 p.m. IST)

Compte-rendu de la réunion de mai de la Réserve fédérale américaine (11:30 p.m. IST) Semaine américaine au 15 mai - demande initiale d'emploi - 25 mai (6:00 p.m. IST)

États-Unis : avril - indice des prix PCE et indice des prix PCE de base - 26 mai (18h00 IST) (1$ = 81,7800 roupies indiennes) (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Varun H K)