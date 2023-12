La roupie indienne devrait ouvrir en hausse ce jeudi suite à une nouvelle baisse du dollar américain sur les paris de la banque centrale américaine qui réduira probablement ses taux d'intérêt au cours du prochain trimestre.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 83,26-83,28 pour le dollar américain, contre 83,3450 lors de la session précédente.

L'USD/INR a connu sa meilleure journée en près de trois mois mercredi, probablement liée à la demande mensuelle de dollars liée aux contrats à terme sur devises, ont déclaré les traders.

Pour une fois, "il y a eu un mouvement décent d'un côté", et "maintenant il semble qu'il va être étouffé", a déclaré un trader fx spot.

"Je pense que la baisse initiale (sur l'USD/INR) verra un peu d'achat, et que les offres augmenteront dans l'après-midi.

Les devises asiatiques ont augmenté et l'indice du dollar a accentué sa chute durant les sessions européennes et américaines de mercredi. L'indice du dollar, entaché par les attentes de réductions agressives des taux d'intérêt par la Fed, a perdu 2,5 % ce mois-ci et est à son plus bas niveau depuis juillet.

Il est de plus en plus probable que la Fed réduira ses taux d'intérêt au premier trimestre 2024. La probabilité d'une baisse des taux lors de la réunion de mars est désormais supérieure à 80 % et il y a une chance sur six d'en voir une en janvier.

Quelques analystes pensent que les attentes des investisseurs concernant les baisses de taux sont probablement mal placées.

"Nous pensons que les attentes du marché concernant 5 à 6 réductions l'année prochaine sont trop agressives compte tenu de la santé actuelle de l'économie américaine", a déclaré Srinivas Puni, directeur général de QuantArt Market Solutions.

"Les données du Nouvel An relatives à l'emploi américain et à l'inflation sont les prochains événements majeurs (pour l'USD/INR).

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme non livrable à un mois sur la roupie à 83,33 ; prime à terme onshore à un mois à 8 paise.

** Indice du dollar en baisse à 100,82 ** Brent en hausse de 0,2 % à 79,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,81 % ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 64,6 millions de dollars le 26 décembre.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 117,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 26 décembre.