La trésorerie "robuste" des entreprises pourrait soutenir les actions après un trimestre difficile

Le S&P 500 a enregistré sa première perte trimestrielle depuis le début de la pandémie, bien qu'il ait rebondi en mars, réduisant la baisse de l'indice de référence depuis le début de l'année à environ 5 %, alors qu'elle atteignait 12,5 % au point bas du trimestre.

Les perspectives des actions sont toujours menacées par la hausse des taux d'intérêt à mesure que la Réserve fédérale resserre sa politique monétaire, ainsi que par la flambée de l'inflation et l'incertitude liée à la guerre en Ukraine. La capacité des entreprises à déployer des liquidités pourrait contribuer à apaiser les investisseurs sur une partie de ce malaise.

"Bien que les niveaux de liquidités soient loin des sommets de l'année dernière, ils sont encore bien supérieurs aux niveaux de la pandémie et restent favorables aux rachats, aux dividendes et aux fusions et acquisitions, qui sont toutes des activités favorables aux actionnaires", a déclaré Keith Lerner, co-chef des investissements chez Truist Advisory Services.

Les plans des sociétés pour déployer leurs liquidités pourraient devenir plus clairs dans les semaines à venir lorsqu'elles publieront leurs résultats du premier trimestre, qui devraient montrer une augmentation de 6,4 % des bénéfices des sociétés du S&P 500, selon Refinitiv IBES.

Les niveaux de trésorerie ont augmenté car les entreprises ont été des dépensiers prudents pendant la pandémie, tandis que les marges de trésorerie des entreprises ont augmenté au cours de la dernière décennie, selon les stratèges.

Depuis le pic d'un peu plus de 2 trillions de dollars au début de 2021, les liquidités des bilans des sociétés du S&P 500 ont chuté à environ 1,9 trillion de dollars, selon Truist. Mais cela reste bien supérieur à 1,5 trillion de dollars, où il se trouvait fin 2019 avant la pandémie.

"Les niveaux de trésorerie, qu'il s'agisse des liquidités dans les bilans ou même de la capacité des entreprises à puiser dans les marchés de capitaux si nécessaire, restent très robustes", a déclaré Patrick Palfrey, stratège principal en actions au Credit Suisse.

Dans un récent rapport intitulé "The bull case for stocks", les stratèges du Credit Suisse ont déclaré qu'ils "s'attendraient à ce que les rachats et les dividendes augmentent au cours des 12 à 24 prochains mois, ce qui stimulerait le BPA et le cours des actions".

Les rachats d'actions des sociétés du S&P 500 ont atteint 881,7 milliards de dollars en 2021, un montant record et une augmentation de près de 70 % par rapport à 2020, selon S&P Dow Jones Indices.

Le montant des rachats annoncés cette année est en avance sur celui de l'année dernière, selon TrimTabs, avec 298,9 milliards de dollars annoncés au 29 mars, contre 269,8 milliards de dollars à la même date il y a un an.

Goldman Sachs prévoit que les sociétés seront la plus grande source de demande d'actions en 2022. La banque a relevé ce mois-ci ses prévisions de rachats de titres du S&P 500 pour 2022 à 1 000 milliards de dollars.

"Les soldes de trésorerie élevés et la solide croissance des BPA soutiendront la demande robuste des entreprises cette année", a déclaré Goldman dans un récent rapport.

Michael Arone, stratège en chef des investissements chez State Bourse Global Advisors, a déclaré qu'il doutait que les rachats soient "suffisamment importants pour empêcher un marché baissier ou pour alimenter davantage les gros gains du marché boursier."

"Toutefois, il s'agit d'un joli vent arrière régulier pour les prix des actions si, en fait, les rachats d'actions continuent d'être sur le point d'atteindre un record", a déclaré M. Arone. "Cela aide certainement, c'est un élément positif".

Le plan budgétaire 2023 du président américain Joe Biden, annoncé lundi, s'en prend aux rachats d'actions, cherchant à décourager les sociétés d'utiliser leurs bénéfices pour racheter des actions afin d'en faire profiter leurs dirigeants.

Les fusions et acquisitions américaines ont totalisé 2,5 billions de dollars l'année dernière, soit la plus grande période d'une année complète depuis le début des enregistrements en 1980, selon Refinitiv Deals Intelligence.

Jusqu'à présent, les fusions et acquisitions américaines ont ralenti par rapport à l'année dernière, avec une activité en baisse de 20 % à 516,8 milliards de dollars par rapport à la même période de l'année précédente, selon Deals Intelligence. Les investisseurs seront impatients de voir si les entreprises accélèrent le rythme.

En ce qui concerne l'utilisation des liquidités, "les fusions et acquisitions et les rachats sont plus volatils et ils signalent tous deux un certain élément de confiance des dirigeants d'entreprise", a déclaré M. Arone. "Les deux sortent de niveaux record, donc si cette tendance se poursuit, cela devrait être un bon signe pour les marchés."

Certains observateurs du marché se sont méfiés de l'exagération de l'impact que les grandes positions de trésorerie pourraient avoir sur le marché.

Par exemple, les inquiétudes concernant la croissance économique ont été relancées cette semaine lorsqu'une partie très surveillée de la courbe de rendement du Trésor américain s'est inversée, ce qui a historiquement été un signal fiable d'une récession imminente. En effet, ce signal pourrait rendre les entreprises plus prudentes quant au déploiement de leurs liquidités, selon certains.

Si le fait de disposer de plus de liquidités pourrait aider davantage d'entreprises à survivre à un ralentissement économique, cela pourrait ne pas endiguer de manière significative les baisses d'actions, a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial chez Wells Fargo Investment Institute.

"Plus d'entreprises pourraient s'en sortir lors du prochain ralentissement économique, mais cela ne veut pas dire que vous ne pourriez pas avoir un gros repli des actions lors du prochain ralentissement", a déclaré Samana.