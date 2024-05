Le Dow Jones a atteint pour la première fois un record historique de 40 000 points jeudi, les investisseurs espérant une baisse des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale, grâce à des données montrant un ralentissement de l'inflation et à de bons résultats d'entreprises.

L'indice des valeurs vedettes a regagné près de 40 % par rapport à son plus bas niveau d'octobre 2022, grâce à la résistance de la croissance économique américaine malgré les fortes hausses des taux d'intérêt de la Fed.

Les indices de référence S&P 500 et Nasdaq ont peu varié, les gains les plus importants ayant été enregistrés dans les secteurs de la consommation de base, des services publics, de l'immobilier et de la finance. Les actions des secteurs des matériaux et de la consommation discrétionnaire ont été les plus pénalisantes.

"L'environnement actuel semble se concentrer sur ce que la Fed pourrait faire ou ne pas faire, étant donné que nous avions commencé l'année en prévoyant que la Fed réduirait les taux jusqu'à six fois, mais que cette prévision a été ramenée plus récemment à une ou deux fois", a déclaré Silas Myers, directeur général et gestionnaire de portefeuille chez Mar Vista Investment Partners à Los Angeles.

Les investisseurs parient sur deux baisses de taux d'intérêt d'un quart de point de la part de la Réserve fédérale cette année, et estiment à 70 % les chances que la première baisse ait lieu en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Les trois indices de Wall Street ont atteint des records de clôture mercredi après que les données aient montré une augmentation moins importante que prévu des prix à la consommation en avril, indiquant que l'inflation avait repris sa tendance à la baisse.

Les données de jeudi ont également montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière, bien que les conditions du marché du travail restent relativement serrées, même si la croissance de l'emploi se ralentit.

"Plus vous recevez d'informations montrant que l'inflation ralentit et que l'emploi se maintient, plus cela a mis un plancher ou même déclenché le rallye que nous avons vu ces deux derniers jours", a ajouté M. Myers.

À 14 h 23, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 6,37 points, soit 0,02 %, pour atteindre 39 914,37, le S&P 500 a perdu 2,08 points, soit 0,04 %, pour atteindre 5 306,07 et le Nasdaq Composite a perdu 17,47 points, soit 0,10 %, pour atteindre 16 724,92.

Walmart a augmenté de 7 % après que le géant de la distribution a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'exercice 2025, misant sur une baisse de l'inflation pour stimuler davantage la demande de produits de première nécessité.

Deere a chuté de 4 % après que le fabricant d'équipements agricoles a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels pour la deuxième fois.

Les actions cotées en bourse de l'assureur suisse Chubb ont augmenté de 4 % après que Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, a annoncé une participation de 6,7 milliards de dollars dans l'entreprise. GameStop et AMC Entertainment ont chuté de 22 % et 12 %, respectivement. Les actions dites "mèmes" étaient sur le point d'étendre leurs pertes de mercredi après un rallye de deux jours déclenché par le retour de "Roaring Kitty" Keith Gill sur les médias sociaux.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,21 contre 1 sur le NYSE. Sur le Nasdaq, 1 904 titres ont augmenté et 2 221 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,17 contre 1. Le S&P 500 a enregistré 61 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 167 nouveaux records et 48 nouveaux plus bas.