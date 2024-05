La moyenne industrielle Dow Jones a franchi le niveau des 40 000 jeudi pour la première fois et un indice boursier mondial a atteint un troisième record intrajournalier consécutif sur fond d'espoirs de réduction des taux d'intérêt américains et de bénéfices importants, avant que les actions ne restent globalement stables dans les échanges de l'après-midi.

Les données de mercredi ont montré un ralentissement de l'inflation des prix à la consommation, bien que cela ait été compensé jeudi par l'annonce d'une baisse des demandes d'allocations chômage aux États-Unis au cours de la dernière semaine et par des chiffres montrant que les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,9 % le mois dernier.

Ces données ont stimulé les rendements du Trésor américain et le dollar.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont également atteint des sommets au début des échanges à New York et n'ont guère varié dans l'après-midi.

Les actions de Walmart ont bondi de 7 % après que le géant de la distribution a revu à la hausse ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'exercice 2025.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 38,62 points, soit 0,10 %, à 39 869,38, le S&P 500 a perdu 11,03 points, soit 0,21 %, à 5 297,12 et le Nasdaq Composite a perdu 44,07 points, soit 0,26 %, à 16 698,32.

"Le fait que le Dow Jones ait atteint les 40 000 points signifie qu'indépendamment des inquiétudes concernant l'inflation et le moral des consommateurs, les entreprises du Dow Jones, qui représentent un échantillon représentatif de notre économie, continuent de progresser grâce à de meilleurs bénéfices et à des prévisions plus solides", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial, à Charlotte, en Caroline du Nord.

L'indice MSCI des actions mondiales a augmenté de 0,21 point, soit 0,03 %, à 793,98 points, atteignant un troisième record intrajournalier consécutif. L'indice STOXX 600 a baissé de 0,21%.

Au cours de la nuit en Asie, les actions immobilières chinoises et hongkongaises se sont également redressées à la suite d'informations selon lesquelles la Chine envisageait un plan permettant aux gouvernements locaux de racheter des millions de logements invendus à travers le pays.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a gagné 0,29 % à 104,50, avec un euro en baisse de 0,16 % à 1,0865 $. Face au yen japonais, le dollar s'est renforcé de 0,34% à 155,39.

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué de 10 000 pour atteindre 222 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la dernière semaine, ce qui indique un marché du travail toujours solide.

Les rendements des bons du Trésor américain ont rebondi de leur plus bas niveau depuis presque six semaines après les données sur les demandes d'allocations chômage et alors que les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré qu'ils avaient besoin de voir des progrès supplémentaires en matière d'inflation avant de réduire les taux d'intérêt.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que les données ne sont pas suffisantes pour inciter la banque centrale américaine à réduire ses taux d'intérêt dans un avenir proche.

Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, a également déclaré que l'inflation n'était pas encore au niveau souhaité par la Fed, tandis que la présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré que le maintien de la politique de la banque centrale à son niveau actuel contribuerait à ramener l'inflation, toujours élevée, à l'objectif de 2 %.

Les rendements de référence à 10 ans ont augmenté de 2,3 points de base (pb) sur la journée à 4,38 % après avoir chuté à 4,313 %, leur plus bas niveau depuis le 5 avril. Ils se négocient maintenant à nouveau au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours de 4,331 %, après avoir été brièvement en dessous.

Le pétrole brut américain a gagné 60 cents pour s'établir à 79,23 dollars le baril et le Brent a augmenté de 52 cents pour s'établir à 83,27 dollars.

L'or au comptant a baissé de 0,1% à 2 383,22 $ l'once à 1645 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 19 avril plus tôt dans la session. Le lingot a augmenté de plus de 1% mercredi.