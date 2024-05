L'indice Dow Jones Industrial Average a terminé en hausse jeudi, ce qui représente la septième progression quotidienne consécutive de l'indice de référence. Les trois principaux indices américains ont progressé après que les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage ont ravivé l'espoir d'une réduction des taux d'intérêt.

La politique de la Réserve fédérale américaine a été le principal moteur du sentiment des investisseurs en 2024. L'espoir renouvelé que la banque centrale réduise ses taux d'intérêt a poussé le Dow Jones vers son plus grand rallye depuis décembre.

D'autres indices de référence en ont également profité. Après avoir stagné mercredi, le S&P 500 a repris sa trajectoire ascendante et a clôturé au-dessus de 5 200 points pour la première fois depuis le 9 avril.

Les marchés boursiers américains ont récupéré les pertes subies au cours du mois d'avril en raison des craintes d'un relèvement des taux d'intérêt par la Fed et de la menace d'une escalade des tensions au Moyen-Orient.

"Nous avons presque récupéré l'intégralité de ces pertes", a déclaré Brad Bernstein, directeur général d'UBS Private Wealth Management.

Alors que les relevés des prix à la production et à la consommation de la semaine prochaine sont considérés comme le prochain indicateur clé, d'autres données ont alimenté les espoirs des investisseurs quant à une réduction des taux d'intérêt.

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté plus que prévu pour atteindre 231 000 en données corrigées des variations saisonnières la semaine dernière, selon les données disponibles. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 215 000 demandes.

Les données de la semaine dernière montrant un ralentissement de la croissance de l'emploi en avril et une chute des offres d'emploi à leur plus bas niveau depuis trois ans en mars ont incité les investisseurs à prévoir une ou deux baisses de taux de la part de la Fed cette année. Avant cela, les traders n'envisageaient qu'une seule baisse de taux.

La baisse des rendements du Trésor américain a également soutenu les actions, car des taux plus élevés offrent moins de risques aux investisseurs tout en rendant plus coûteux les emprunts destinés à alimenter la croissance. Le rendement de la note à 10 ans était de 4,46 % jeudi, contre 4,7 % il y a deux semaines.

"Au cours des derniers jours, des événements intéressants ont contribué à calmer le marché obligataire", a déclaré M. Bernstein, citant notamment l'annonce par le Trésor américain et la Fed de projets d'achat de bons du Trésor.

La baisse des rendements est particulièrement favorable aux grandes capitalisations technologiques, Apple, Amazon.com et Meta Platforms META.O> étant toutes en hausse.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a gagné 26,90 points, soit 0,52 %, pour terminer à 5 214,57 points, tandis que le Nasdaq Composite a gagné 44,96 points, soit 0,28 %, pour atteindre 16 347,72. L'indice Dow Jones Industrial Average a gagné 339,68 points, soit 0,87%, pour atteindre 39 396,07 points.

La majorité des 11 principaux secteurs de l'indice S&P ont progressé, avec en tête l'indice immobilier. L'opérateur de centres de données Equinix a bondi après la publication de ses résultats du premier trimestre.

En revanche, le concepteur de puces Arm Holdings a chuté, ses prévisions de revenus pour l'année entière ayant été inférieures aux attentes. Son grand rival Nvidia, qui n'a pas encore publié ses résultats pour cette saison, a reculé.

Roblox s'est effondré après que la plateforme de jeux vidéo a réduit ses prévisions de recettes annuelles, signe que les gens réduisent leurs dépenses dans un contexte de perspectives économiques incertaines et de niveaux d'inflation élevés.

Robinhood Markets a baissé, bien que la société de courtage en ligne ait dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à des volumes d'échanges de crypto-monnaies importants et à des hausses de taux qui ont stimulé ses revenus d'intérêts nets.

Dans le même temps, Spirit Airlines a bondi, après avoir atteint un niveau record en début de semaine. (Reportage de Sruthi Shankar et Shristi Achar A à Bengaluru et David French à New York ; Rédaction de Devika Syamnath, Shinjini Ganguli, Sweta Singh et David Gregorio)