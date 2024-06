(Alliance News) - Les actions londoniennes devraient ouvrir en hausse ce jeudi, avant la prochaine annonce des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne, dont on s'attend à ce qu'elle réduise ses taux pour la première fois depuis près de cinq ans.

Sur le plan politique, la campagne électorale s'est poursuivie, le chancelier Jeremy Hunt demandant à Keir Starmer, dans le Telegraph, de s'engager à ne pas augmenter la taxe foncière en cas de victoire du Labour. Dans le même temps, le leader gallois Vaughan Gething a promis de ne pas démissionner, bien qu'il ait perdu un vote de défiance.

En ce qui concerne les entreprises, Mitie a vu son chiffre d'affaires et ses bénéfices augmenter au cours de l'exercice qui s'est achevé le 31 mars.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : en hausse de 0,2 % à 8 262,40

Hang Seng : en légère baisse à 18 416,93

Nikkei 225 : clôture en hausse de 0,7% à 38 759,83

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,7 % à 7 822,00

DJIA : clôture en hausse de 96,04 points, 0,3%, à 38 807,33

S&P 500 : clôture en hausse de 62,69 points, 1,2%, à 5 354,03

Nasdaq Composite : clôture en hausse de 330,87 points, 2,0%, à 17 187,92

EUR : en hausse à 1,0888 USD (1,0881 USD)

GBP : en hausse à 1,2796 USD (1,2786 USD)

USD : plus haut à JPY155.86 (JPY154.89)

OR : en hausse à 2 369,50 USD l'once (2 322,80 USD)

PÉTROLE (Brent) : en hausse à 78,77 USD le baril (77,01 USD)

ECONOMIE

Les événements économiques clés de jeudi sont encore à venir :

08:30 EDT Balance commerciale du Canada

09:30 CEST PMI construction zone euro

11:00 CEST Zone euro - Ventes au détail

14:15 CEST zone euro Décision sur les taux d'intérêt de la BCE

16:15 CEST zone euro Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'exprime

09:30 CEST PMI de la construction en France

11:00 CEST France - Immatriculations de voitures neuves

08:00 CEST Allemagne commandes d'usine

09:30 CEST PMI de la construction en Allemagne

11:00 IST Irlande chômage

09:30 CEST Italie PMI de la construction

10:00 CEST Italie ventes au détail

11:00 SAST Compte courant de l'Afrique du Sud

09:00 CEST Espagne production industrielle

07:45 CEST Suisse chômage

09:30 BST PMI de la construction au Royaume-Uni

07:30 EDT Réductions d'emplois chez les challengers américains

08:30 EDT Balance commerciale américaine

08:30 EDT US initial jobless claims (en anglais)

10:30 EDT US EIA stocks de gaz naturel

La Banque centrale européenne devrait commencer à réduire ses taux d'intérêt à partir de niveaux record jeudi, sa première réduction en près de cinq ans, mais la volatilité de l'inflation rend la voie à suivre incertaine. Après une série sans précédent de hausses des taux d'intérêt dans la zone euro à partir de la mi-2022 pour maîtriser l'envolée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, l'inflation se rapproche lentement de l'objectif de 2 % fixé par la BCE. Les taux sont suspendus depuis octobre, mais il est presque certain que la banque centrale réduira les coûts d'emprunt d'un quart de point de pourcentage jeudi, portant son taux de dépôt clé à 3,75 %. Cette réduction, la première depuis septembre 2019, donnera un coup de pouce indispensable à l'économie de la zone euro en difficulté.

Le chancelier Jeremy Hunt a demandé à Keir Starmer de s'engager à ne pas augmenter la taxe foncière si les travaillistes remportent les élections générales. M. Hunt, dans un article publié dans le Telegraph, a mis le leader travailliste au défi de s'aligner sur la nouvelle promesse des conservateurs de ne pas augmenter l'impôt sur les plus-values, le droit de timbre ou le nombre de tranches de la taxe d'habitation. Ces commentaires interviennent après que M. Starmer a qualifié Rishi Sunak de menteur et affirmé qu'il avait enfreint le code ministériel en suggérant que le parti travailliste prévoyait d'augmenter les impôts de plus de 2 000 livres sterling. Sunak a répété cette allégation à plusieurs reprises au cours du débat combatif avec Starmer, affirmant que des "fonctionnaires indépendants du Trésor" avaient chiffré les politiques du Labour "et qu'elles se traduisaient par une augmentation des impôts de 2 000 GBP pour tout le monde".

Le leader du Pays de Galles, Vaughan Gething, a perdu un vote de défiance mercredi, moins de trois mois après avoir été élu premier ministre de l'administration galloise décentralisée. Le leader travailliste gallois a été confronté à plusieurs controverses au cours de son mandat, qui a également vu l'effondrement d'une coalition entre le parti travailliste et le parti gallois Plaid Cymru. Cependant, M. Gething a promis qu'il ne démissionnerait pas malgré le vote. Mais la motion - qui a été adoptée avec 29 voix pour et 27 contre dans le parlement de 60 sièges - ajoutera de la pression à son mandat déjà tumultueux.

Liz Kendall, secrétaire d'État aux pensions, descend dans les rues de l'Essex pour s'adresser aux retraités. Selon les travaillistes, les conservateurs ont détérioré la qualité de la retraite, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans payant l'impôt sur le revenu ayant presque doublé depuis 2009. Mme Kendall devrait dire aux retraités de "regarder leur portefeuille, la qualité de leurs soins de santé et le manque de logements pour leurs enfants et petits-enfants, et de se demander si la situation est aussi bonne que possible". Le candidat travailliste devrait réitérer ses mises en garde contre le "trou noir fiscal" de 46 milliards de livres sterling des conservateurs, "imprudent et non financé", qui découle de l'abolition de l'assurance nationale.

L'expansion des services en Irlande s'est accélérée en mai, tandis que la croissance de l'emploi est restée conforme à la tendance à long terme, a rapporté S&P Global. L'indice AIB Services Business Activity Index est passé de 53,3 en avril à 55,0 en mai, indiquant une augmentation plus rapide de l'activité du secteur des services irlandais. Le rythme d'expansion est le plus élevé depuis mars et correspond globalement à la moyenne à long terme de la série depuis 55,1 en 2000. Le secteur des technologies, des médias et des télécommunications est celui qui a connu la plus forte croissance (57,4), alors qu'il était en queue de peloton en mars et en avril. Les services financiers se classent en deuxième position avec 56,6.

L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir mené une attaque meurtrière contre une école de l'ONU à Gaza qui, selon elle, abritait un complexe du Hamas, le groupe militant affirmant que l'attaque a tué au moins 27 personnes. L'armée a déclaré avoir "éliminé" plusieurs "terroristes" après que ses avions aient "mené une frappe précise sur un complexe du Hamas situé à l'intérieur d'une école de l'UNRWA dans le secteur de Nuseirat", dans le centre de Gaza. L'UNRWA est l'agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. Le bureau des médias du Hamas a déclaré que la frappe avait tué au moins 27 personnes et en avait blessé des dizaines d'autres, la qualifiant de "massacre horrible... qui fait honte à l'humanité".

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

JPMorgan réduit l'objectif de cours de B&M European Value Retail à 471 (585) pence - 'underweight' (sous-pondérer)

Deutsche Bank relève l'objectif de cours de Rio Tinto à 6200 (6000) pence - 'buy' (acheter)

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

Alphabet semble promis à des ennuis judiciaires, après que le Tribunal d'appel de la concurrence du Royaume-Uni a autorisé un procès pour une plainte de plusieurs milliards de livres contre Google pour anticoncurrence présumée dans la publicité numérique. Selon l'AFP, la plainte de 13,6 milliards de livres sterling, déposée par Ad Tech Collective Action, accuse l'entreprise technologique américaine d'avoir abusé de sa position dominante et d'avoir causé des pertes importantes aux éditeurs en ligne britanniques. L'affaire est centrée sur l'ad tech, le système qui décide des publicités en ligne que les internautes voient et de leur coût. L'argument central de l'action collective Ad Tech est que Google a abusé de sa position sur le marché en promouvant ses propres produits et services au détriment de ceux de ses rivaux.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

Bridgepoint a nommé Tim Score comme nouveau président, avec effet au 1er juillet, succédant au fondateur William Jackson, qui se retirera en même temps. M. Jackson continuera à présider l'activité de capital-investissement de Bridgepoint. Tim Score était auparavant vice-président et directeur indépendant principal de Pearson. Le président sortant, William Jackson, a déclaré : "Je suis ravi qu'à l'issue d'un processus mené par le comité de nomination, le conseil ait accepté à l'unanimité de nommer Tim Score à ce poste. Tim prend ses fonctions de président alors que l'entreprise bénéficie d'un formidable élan".

----------

Mitie a enregistré un bénéfice avant impôts de 156,3 millions de livres sterling pour l'exercice clos le 31 mars, contre 105,5 millions de livres sterling l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 4,51 milliards de livres sterling, contre 4,06 milliards de livres sterling, tandis que le chiffre d'affaires du groupe est passé de 3,95 milliards de livres sterling à 4,44 milliards de livres sterling. L'entreprise a déclaré un dividende total par action de 4,0 pence, contre 2,9 pence l'année précédente. Pour l'avenir, elle s'attend à ce que l'exercice 2025 soit une nouvelle année "de réalisation des objectifs à moyen terme", et à ce que les prévisions de croissance à un chiffre du chiffre d'affaires pour l'année soient atteintes.

----------

AUTRES ENTREPRISES

Fevertree a célébré des gains de parts de marché et une "croissance du chiffre d'affaires depuis le début de l'année", en prévision de la période commerciale d'été. À ce jour, la société a constaté une bonne dynamique sous-jacente en Europe, notamment en Italie, en France et au Danemark. Elle a déclaré que la marque continuait de croître plus rapidement que la catégorie des mixers, avec une bonne performance de la bière au gingembre et une bonne progression du pamplemousse rose. Dans sa région "Reste du monde", elle s'attend à une forte croissance pour l'exercice 2024, suite à la mise en place d'un nouveau modèle de filiale en Australie.

----------

