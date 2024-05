(Alliance News) - Les marchés boursiers européens ont évolué dans une tendance baissière, avec Milan timidement dans le vert dans la zone des 35 400, alors que les traders ont évalué les perspectives que la Fed est susceptible de maintenir les taux d'intérêt plus élevés pour plus longtemps.

La prudence a également régné suite aux commentaires prudents d'Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne. La conseillère a déclaré que la BCE devrait aborder avec prudence les réductions de taux au-delà du mois de juin. Elle a déclaré qu'une baisse des taux en juin pourrait être appropriée sur la base des données reçues et des nouvelles projections du personnel de l'Eurosystème, mais a souligné l'incertitude entourant les futures baisses de taux au-delà de juin.

En ce qui concerne l'inflation, le taux de la zone euro s'est établi à 2,4 % en avril, stable par rapport à mars, selon les données publiées vendredi par Eurostat. L'inflation de base, qui exclut du calcul les prix de l'énergie, de l'alimentation, de l'alcool et du tabac, a augmenté de 2,7 % d'une année sur l'autre en avril, contre 2,9 % en mars.

À l'heure actuelle, 44 % des actions de la Bourse italienne ne sont pas négociées, tandis que la part totale des traders baissiers est de 28 %, avec une valeur de négociation supérieure à 1,0 milliard d'euros.

Le FTSE Mib a légèrement augmenté de 0,1 % à 35 437,51, avec une performance de 3,1 % sur sept jours.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a baissé de 0,4 %, le CAC 40 de Paris a également baissé de 0,4 % et le DAX 40 de Francfort a baissé de 0,3 %.

Parmi les plus petites cotations, le Mid-Cap est en baisse de 0,2 % à 48 302,91, le Small-Cap est en baisse de 0,1 % à 29 465,48, tandis que l'Italie Growth est dans le vert de 0,3 % à 8 251,81.

Sur le Mib, Saipem a progressé de 1,8% à 2,25 euros par action, confirmant sa force depuis que la cloche a sonné. La société a annoncé jeudi qu'elle avait remporté un nouveau contrat offshore auprès d'Azule Energy Angola Spa pour le développement du projet Ndungu Field, dans le cadre du projet Agogo Integrated West Hub, situé à environ 180 kilomètres au large de la côte angolaise. La valeur du contrat est d'environ 850 millions d'USD.

Banca Monte dei Paschi est en tête de liste, avec une progression de 2,3 %, la banque siennoise ayant augmenté de 73 % depuis le début de l'année.

Banco BPM a également été parmi les plus performants, augmentant de 1,8 % à 6,65 euros. Au cours de la session précédente, il a mis à jour son plus haut pour 2024 avec le prix touché à 6,57 EUR, tandis qu'il a révisé son plus haut sur 52 semaines à 6,66 EUR dans la session actuelle.

En queue de peloton, Interpump abandonne 2,3%. Le titre - qui s'échange à 7,7% sur une base hebdomadaire - a approuvé mercredi son rapport intermédiaire pour les trois mois clos le 31 mars, clôturant la période avec un bénéfice net de 67,6 millions d'euros, contre 86,0 millions d'euros au 1er trimestre 2023, soit une baisse d'environ 22%.

Amplifon, quant à lui, a baissé de 0,8 %. Le titre - dont le dividende sera détaché le 20 mai - a perdu du terrain après trois séances de chandeliers haussiers.

Sur le segment des cadets, Intercos a bien progressé, affichant une hausse de 0,9 %, se dirigeant vers la quatrième séance de hausse.

El.En. progresse de 1,0 pour cent, avec un prix de 10,11 euros. Mercredi, la société a approuvé son rapport intermédiaire pour l'année au 31 mars, avec un résultat positif avant impôts de 14,4 millions d'euros, en baisse de 13% par rapport aux 16,6 millions d'euros du 31 mars 2023.

Pour le groupe Moltiply, en revanche, l'excédent est de 2,8 %. La société a annoncé jeudi que sa division Mavriq avait signé des accords contraignants pour l'acquisition d'un opérateur de comparaison et de courtage en ligne de premier plan aux Pays-Bas. La valeur d'entreprise convenue pour 100 % des actions de Pricewise est de 25 millions d'euros et l'achat sera financé par des liquidités et/ou l'utilisation de lignes de crédit existantes.

Industrie de Nora, d'autre part, a baissé de 2,0 %, suivant le déclin de la veille qui a clôturé avec moins 2,0 %.

Carel Industries a clôturé la journée en baisse de 3,2%, prenant ses bénéfices après deux séances au cours desquelles il a gagné près de 12%.

Dans l'espace des petites capitalisations, Netweek progresse de 4,2 %, avec un nouveau prix à 0,05 euro. La société a annoncé jeudi qu'elle avait signé un contrat pour acquérir 100 % de Telecity 2 Srl, la société à laquelle ont été apportées les activités télévisuelles et éditoriales du groupe Telecity, leader en Lombardie, au Piémont, en Ligurie et dans le Val d'Aoste. Le prix payé pour 100% de Telecity 2 est de 6 millions d'euros et comprend, entre autres, les actifs télévisuels des quatre diffuseurs régionaux, le bureau d'Assago et une quarantaine d'employés.

Alkemy, de son côté, a progressé de 2,3% à 9,80 EUR par action, après deux séances clôturées à la baisse en raison des comptes du premier trimestre publiés il y a quelques jours. La société a clôturé avec un bénéfice de 200 000 euros, en baisse de 63% par rapport aux 700 000 euros de la même période en 2023.

Eurotech - dans le vert de 0,1% après deux séances au cours desquelles elle a perdu plus de 16% - a fait état mercredi soir d'une perte de 4,2 millions d'euros au premier trimestre, contre un bénéfice de 100 000 euros au premier trimestre 2023.

Caleffi recule de 1,8 pour cent. La société a annoncé aujourd'hui le lancement d'un plan de rachat déjà approuvé par les actionnaires cette semaine. L'objectif de ce plan est d'acheter un maximum de 200 000 euros d'actions ordinaires de la société.

Beghelli a chuté de 2,8 %, après un recul de 3,3 % lors de la séance précédente. Le titre - qui n'a pas détaché son dividende depuis 2017 - a clôturé la séance de la veille dans le vert de 3,3 %.

Parmi les PME, force sur iVision tech, qui a progressé de 11% avant de passer aux enchères de la volatilité. La société a annoncé que son conseil d'administration a approuvé l'émission de deux obligations d'une valeur totale de 7,0 millions d'euros.

SG Co - dans l'argent avec 2,8% - a rapporté vendredi que la valeur du carnet de commandes du groupe au 30 avril était d'environ 19,3 millions d'euros, en hausse de 87% par rapport à la même période de l'année précédente, où il était de 10,3 millions d'euros. Ce chiffre équivaut à 65 % du chiffre d'affaires consolidé du groupe au 31 décembre 2023, soit 29,5 millions d'euros.

ESI, de son côté, abandonne 3,6%, dans sa troisième séance avec une bougie baissière.

La fin de la liste est pour Impianti, qui est en baisse de 7,0% à 0,456 EUR. Le titre a gagné 70% au cours des sept derniers jours, alors qu'il a doublé sa capitalisation en un mois.

A New York, dans la soirée européenne, le Dow a cédé 0,1 %, le Nasdaq a cédé 0,3 %, tandis que le S&P 500 a baissé de 0,2 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à 1,0841 USD contre 1,0870 USD jeudi à la clôture des marchés boursiers européens, tandis que la livre valait 1,2651 USD contre 1,2669 USD la nuit dernière.

Parmi les matières premières, le baril de Brent s'échange à 83,35 USD contre 83,17 USD jeudi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 2 383,41 USD l'once contre 2 372,24 USD l'once jeudi soir.

En ce qui concerne le calendrier macroéconomique de vendredi après-midi, aux États-Unis, les regards seront tournés vers les discours de Daly et Waller de la Réserve fédérale, tandis qu'à 19h00 CEST, les données sur les plateformes de forage de Baker Hughes seront publiées.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

