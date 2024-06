La moyenne des actions japonaises Nikkei a légèrement baissé vendredi, entraînée par les valeurs technologiques, alors que les investisseurs recherchent des indications sur le rapport clé sur l'emploi américain prévu plus tard dans la journée et sur les réunions des banques centrales aux États-Unis et au Japon la semaine prochaine.

Le Nikkei a reculé de 0,11 % à 38 661,04 à la mi-journée, mais a progressé de 0,45 % sur la semaine.

L'indice Topix, plus large, a perdu 0,04% à 2 756,02 et devrait afficher une perte de 0,6% pour la semaine.

"Il était difficile pour les investisseurs d'acheter activement des actions avant les données et les événements clés", a déclaré Jun Morita, directeur général du département de recherche de Chibagin Asset Management.

"En particulier, le marché s'est montré prudent quant au type de message que la Banque du Japon (BOJ) enverrait alors que les banques centrales mondiales sont en passe de réduire leurs taux d'intérêt.

Le rapport sur les emplois non agricoles aux Etats-Unis, prévu à 1230 GMT, devrait fournir des indices sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

La nuit dernière, la Banque centrale européenne (BCE) a réduit ses taux d'intérêt pour la première fois en près de cinq ans. La Banque du Canada a devancé la BCE pour devenir le premier pays du G7 à réduire ses taux dans ce cycle mercredi.

Parmi les valeurs individuelles à Tokyo, Shionogi a chuté de 14% après que la société ait déclaré que son médicament pour la perte de poids n'avait pas atteint le taux de perte de poids cible de 5% lors d'un test.

Les titres liés aux puces électroniques Tokyo Electron et Advantest ont chuté de 0,78% et 2,29%, respectivement. L'investisseur technologique SoftBank Group a reculé de 0,48 %.

Le secteur du courtage a chuté de 1 %, devenant le plus mauvais élève des 33 sous-indices industriels de la Bourse de Tokyo. Le secteur des médicaments a perdu 0,91 %.

Lasertec a bondi de 6,29%. Il avait auparavant baissé de 9% sur la semaine en raison d'une allégation de pratiques comptables incorrectes soulevée par Scorpion Capital, que le fabricant d'équipements de microprocesseurs a démentie.

Sur les 225 valeurs de l'indice Nikkei, 125 ont progressé, 97 ont reculé et trois sont restées stables.