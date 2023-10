L'euro, la livre et le yen ont tous été bloqués à des plus bas de plusieurs mois mardi, la monnaie japonaise étant sur le point de s'affaiblir au-delà du niveau psychologique de 150 pour un dollar, alors que la hausse des rendements du Trésor américain maintenait fermement le dollar sur le devant de la scène.

L'euro est resté stable à 1,0476 dollar, son niveau le plus bas depuis début décembre 2022, après une chute de près de 1 % lundi, lorsque les données manufacturières américaines sont apparues solides et que les responsables de la Réserve fédérale ont déclaré que la politique monétaire devrait rester restrictive pendant "un certain temps".

La combinaison de ces éléments et d'un accord visant à éviter la fermeture partielle du gouvernement américain a fait grimper les rendements des obligations de référence à 4,706 % mardi, un pic de 16 ans, ce qui a entraîné une hausse du dollar.

"Il y a deux éléments très puissants qui soutiennent le dollar américain en ce moment : le différentiel de taux réel est favorable aux États-Unis et l'économie américaine est plus performante", a déclaré Samy Chaar, économiste en chef chez Lombard Odier.

Les taux d'intérêt réels, contrairement aux taux nominaux, tiennent compte de l'inflation, qui diminue plus rapidement aux États-Unis qu'en Europe.

M. Chaar a déclaré qu'il pensait également que des facteurs techniques étaient à l'origine de la vente des bons du Trésor américain, peut-être une capitulation de la part des principaux investisseurs, la situation économique ne justifiant pas, selon lui, la poursuite de la hausse des rendements.

La livre est tombée à son plus bas niveau depuis mars et a perdu 0,26 % à 1,20565. Les opérateurs se sont concentrés sur le yen japonais, qui est resté stable à 149,89 pour un dollar, tout en restant à son plus bas niveau depuis près d'un an et tout près du niveau de 150 pour un dollar que certains considèrent comme pouvant pousser les autorités japonaises à intervenir pour soutenir la monnaie.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré mardi que les autorités surveillaient de près le marché des devises et se tenaient prêtes à réagir, mais il a également précisé que toute décision d'intervention sur le marché des devises serait basée sur la volatilité, et non sur des niveaux spécifiques du yen.

Bien que les autorités japonaises aient déclaré "que le gouvernement ne surveillait pas un niveau particulier ... les interventions ont déjà eu lieu autour de 150, signifiant l'inconfort officiel lorsque le (yen) s'affaiblit au-delà de ce point", a déclaré Wei Liang Chang, stratège en matière de change et de crédit chez DBS.

L'indice du dollar, qui suit l'unité par rapport à six autres, était en hausse de 0,13 % à 107,16, à son plus haut niveau depuis novembre.

Les principales données américaines de la semaine concernent le marché du travail. "Les ouvertures d'emplois JOLTS (mardi) et les emplois non agricoles (vendredi) peuvent être un catalyseur pour augmenter les rendements américains et le dollar s'ils surprennent à la hausse", a déclaré Carol Kong, économiste et stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

Le dollar australien a glissé à un plus bas de 11 mois de 0,6302 $, perdant jusqu'à 0,95 % suite à la décision de la Banque de réserve d'Australie (RBA) de maintenir ses taux, tandis que le rouble russe s'est affaibli au-delà du seuil symbolique de 100 pour un dollar avant de se redresser légèrement dans les premiers échanges.

Le dollar était en hausse de 0,5 % par rapport au franc suisse, à 0,9215, à son plus haut niveau depuis six mois, après que l'inflation suisse a baissé et s'est avérée légèrement inférieure aux attentes.