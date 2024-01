Londres (awp/afp) - Le dollar progresse mercredi en amont de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), dont les cambistes s'attendent à ce qu'elle maintienne ses taux inchangés, tout en tempérant les attentes d'une future baisse.

Vers 10H35 GMT (11H35 à Paris), le billet vert montait face à la monnaie unique, qui reculait de 0,14% à 1,0829 dollar pour un euro. Le dollar grimpait également face à la devise britannique, qui se repliait de 0,23% à 1,2670 dollar pour une livre.

Confronté à "un exercice d'équilibre plutôt délicat", le comité de politique monétaire de la Fed, qui se réunit depuis mardi, fera certainement en sorte "de tempérer les attentes d'une baisse des taux en mars", pense Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

"Aucun changement sur les taux" ne semble à l'horizon, et la Fed devrait "s'opposer aux paris du marché d'un assouplissement imminent de la politique monétaire américaine", estime-t-il.

La Fed a relevé ses taux à 11 reprises entre mars 2022 et juillet 2023 face à l'inflation, ceux-ci restant désormais maintenus dans la fourchette de 5,25-5,50%.

Ses responsables ont signalé en décembre dernier qu'ils anticipent trois ou quatre baisses cette année, mais sans préciser quand cela pourrait débuter.

L'inflation sous-jacente (qui exclut l'énergie et l'alimentation) est au plus bas depuis près de trois ans, à 2,9% sur un an en décembre.

Les attentes d'une première réduction de taux américains en mars ont cependant largement reculé.

"L'économie se porte bien, le marché du travail est tendu et peut-être que le marché a surinterprété le +pivot+" dans la communication de la Fed en décembre présageant de la fin du cycle de hausse monétaire, remarque Neil Wilson, analyste chez Finalto.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) américain s'est en effet accélérée en 2023, à 2,5% contre 1,9% l'année précédente.

Publiée mardi, la dernière enquête JOLTS du ministère du Travail témoigne également de la vigueur du marché de l'emploi américain: les emplois disponibles ont de nouveau augmenté en décembre, à 9,02 millions, davantage qu'attendu.

Jeudi, la Banque d'Angleterre (BoE) doit à son tour rendre sa décision sur les taux, les économistes misant là aussi sur un statu quo.

Cours de mercredi Cours de mardi -------------------------------- 10H35 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0829 1,0845 EUR/JPY 160,07 160,08 EUR/CHF 0,9350 0,9346 EUR/GBP 0,8547 0,8540 USD/JPY 147,81 147,61 USD/CHF 0,8633 0,8618 GBP/USD 1,2670 1,2700

afp/ol