L'indicateur de suivi des salaires de la Banque centrale européenne et les réactions des entreprises montrent que les pressions salariales s'atténuent et continueront de s'atténuer l'année prochaine et en 2026, a déclaré Philip Lane, économiste en chef de la BCE, jeudi.

"La raison pour laquelle nous pensons que l'inflation diminuera ... l'année prochaine est que c'est la dernière année de fortes augmentations de salaires et que les augmentations de salaires sembleront plus normales", a déclaré M. Lane lors d'une conférence à Naples.

Les entreprises interrogées directement par la BCE s'attendent également à un fort ralentissement de la croissance des salaires, plus en phase avec les chiffres qui permettront à la BCE de ramener l'inflation à son objectif de 2 % d'ici l'année prochaine.

"Par rapport à l'année dernière, où beaucoup (d'entreprises) s'attendaient à ce que les salaires augmentent de cinq ou six (pour cent), elles disent maintenant environ trois à quatre", a ajouté M. Lane.