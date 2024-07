Le dollar a légèrement baissé jeudi, bien que les mouvements aient été largement modérés avant le rapport sur l'inflation américaine prévu plus tard dans la journée, tandis que la livre sterling s'est raffermie en raison de la diminution des attentes d'une réduction des taux d'intérêt en août de la part de la Banque d'Angleterre (BoE).

La livre sterling a atteint un plus haut d'un mois à 1,28545 $ dans les premiers échanges asiatiques, prolongeant un gain de 0,48% par rapport à la session précédente après que les commentaires des décideurs politiques de la BoE aient incité les marchés à réduire les paris pour un cycle d'assouplissement à commencer le mois prochain.

L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a déclaré mercredi que les pressions sur les prix dans l'économie britannique étaient persistantes et que le calendrier d'une première baisse des taux était une "question ouverte". Sa collègue Catherine Mann a indiqué qu'il était peu probable qu'elle vote en faveur d'une baisse des taux d'intérêt en août.

"Avant la réunion du 1er août de la BoE, le Comité de politique monétaire (MPC) ne disposera plus que d'une seule série de données, ont indiqué les analystes d'ANZ dans une note.

"Il est peu probable qu'une seule série de données soit suffisante pour que le MPC soit en mesure de prendre confiance dans la trajectoire de l'inflation, et le MPC pourrait pencher en faveur de l'attente de données supplémentaires. Nous pensons que si les données s'améliorent au cours de l'été, le comité de politique monétaire sera plus confiant pour réduire les taux en septembre.

Sur le marché en général, le dollar était en retrait, bien que les devises aient évolué de manière latérale, les investisseurs hésitant à prendre de nouvelles positions avant la publication du rapport sur l'inflation aux États-Unis.

Face au billet vert, l'euro a gagné 0,04 % à 1,0834 $, et le dollar australien a augmenté de 0,01 % à 0,6754 $.

Le dollar a peu changé à 104,95 contre un panier de devises.

On s'attend à ce que l'inflation de base aux États-Unis ait augmenté de 0,2 % sur une base mensuelle en juin, ce qui porterait le chiffre annuel à 3,4 %.

"Le consensus s'attend à une hausse bénigne de 0,2 % de l'IPC de base. Nous pensons que cela pourrait également être le cas", a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Ce résultat renforcera évidemment la confiance dans le fait que le FOMC sera en mesure de réduire les taux assez rapidement, donc je pense qu'une hausse de 0,2 % pourrait peut-être faire baisser légèrement le dollar si les prix du marché pour une baisse en septembre augmentent.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent maintenant à plus de 70 % les chances d'une baisse des taux de la Réserve fédérale en septembre, alors qu'il y a un mois, les chances étaient presque égales.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale américaine prendrait des décisions en matière de taux d'intérêt "quand et comme" elles sont nécessaires, repoussant l'idée qu'une baisse des taux en septembre pourrait être considérée comme un acte politique à l'approche de l'élection présidentielle de l'automne.

Ailleurs, le dollar néo-zélandais a augmenté de 0,11 % à 0,60885 $, réparant une partie de ses pertes de la session précédente, lorsqu'il a chuté de 0,7 % à la suite de l'inclinaison dovish de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande dans sa déclaration de politique monétaire.

Le yen a continué d'être pénalisé par les écarts importants de taux d'intérêt entre les États-Unis et le Japon, et s'est établi à 161,54 pour un dollar, près de son niveau le plus bas en 38 ans.

De nombreuses banques privées japonaises qui ont rencontré la Banque du Japon (BOJ) mardi ont demandé à la banque centrale de réduire de moitié ses achats mensuels d'obligations d'ici 2026 environ, ont déclaré à Reuters deux responsables ayant une connaissance directe des délibérations.

La BOJ devrait présenter un plan de réduction de ses achats massifs d'obligations lors de sa prochaine réunion de politique générale les 30 et 31 juillet, alors qu'elle s'achemine progressivement vers une normalisation de sa politique.