Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en deux semaines mercredi, soutenu par les rendements élevés du Trésor américain, alors que les investisseurs remettent en question les prévisions du marché concernant six réductions des taux d'intérêt en 2024.

Les échanges ont été relativement modérés, les marchés japonais étant fermés pour cause de vacances et les investisseurs attendant d'importantes publications économiques américaines plus tard dans la journée, y compris les minutes de la réunion de décembre de la Réserve fédérale.

Le bitcoin, quant à lui, a chuté de plus de 5 % mercredi, après avoir dépassé les 45 000 dollars mardi, son plus haut niveau depuis avril 2022. Toutefois, l'optimisme à l'égard du bitcoin est resté élevé en raison de l'approbation possible cette semaine d'un fonds négocié en bourse au comptant pour la plus grande crypto-monnaie du monde.

Le billet vert, quant à lui, a évolué parallèlement aux rendements des bons du Trésor, ceux du 10 ans atteignant 4 % pour la première fois en deux ans. Le rendement à 10 ans a augmenté de 5,7 points de base (pb) à 4,0008 %, tandis que l'indice du dollar a augmenté de 0,3 % à 102,59, après avoir atteint un pic de deux semaines à 102,61.

"Les marchés souffrent d'une gueule de bois brutale pour commencer l'année, les bons du Trésor se défaisant de certains mouvements euphoriques de décembre et le dollar écrasant ses rivaux sensibles aux taux", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef du marché, chez Corpay à Toronto.

"Dans une certaine mesure, il s'agit d'un retour à la moyenne dû au positionnement : les investisseurs ont bu un peu trop de liquidités le mois dernier, et les conséquences se font maintenant sentir.

Le dollar s'est toutefois éloigné de ses sommets après que des données ont montré que le secteur manufacturier américain s'est encore contracté en décembre, bien que le rythme du déclin se soit ralenti.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré mercredi que son indice PMI manufacturier avait augmenté à 47,4 le mois dernier après être resté inchangé à 46,7 pendant deux mois consécutifs. C'est le 14e mois consécutif que l'indice PMI reste en dessous de 50, ce qui indique une contraction de l'industrie manufacturière. Il s'agit de la plus longue période de ce type depuis celle allant d'août 2000 à janvier 2002.

Dans le même temps, les offres d'emploi aux États-Unis ont baissé pour le troisième mois consécutif en novembre. Les offres d'emploi, une mesure de la demande de main-d'œuvre, ont chuté de 62 000 pour atteindre 8,790 millions le dernier jour de novembre, a déclaré le département du travail dans son rapport mensuel Job Openings and Labor Turnover Survey, ou JOLTS, mercredi.

En ce qui concerne les autres devises, l'euro était en baisse de 0,3 % par rapport au dollar à 1,0906 $. Il est tombé plus tôt à 1,09050 $, son plus bas niveau depuis la mi-décembre, et a chuté de 0,95% mardi, sa plus forte baisse journalière depuis juillet.

Une baisse de l'inflation et une tendance dovish lors de la réunion de décembre de la Réserve fédérale ont alimenté les paris sur des réductions des taux américains en 2024, sapant le billet vert et déclenchant un rallye des bons du Trésor et des actions en novembre et décembre. L'indice du dollar a atteint la semaine dernière son plus bas niveau en cinq mois, à 100,61.

Ces tendances ne se sont pas poursuivies au début de la nouvelle année, le S&P 500 et le Nasdaq Composite ayant clôturé en baisse leur première séance de 2024, entraînés dans leur chute par les grands noms de la technologie. Les rendements des bons du Trésor ont augmenté avec la chute des prix, ce qui a renforcé l'attrait de la dette américaine et propulsé le dollar à la hausse mardi.

Le billet vert était en hausse de 1,2 % par rapport au yen japonais à 143,69, ajoutant au gain de 0,82 % de la veille.

Les investisseurs examineront attentivement les minutes de la réunion de décembre de la Fed, attendues à 19h00 GMT (14h00 ET), pour tout indice sur le nombre de réductions de taux que la banque centrale effectuera effectivement cette année.

"Les contradictions qui sous-tendent le rallye sont également mises à nu. Avec au moins six baisses de taux dans un contexte économique toujours résistant, il est de plus en plus difficile de voir le consensus baissier sur le dollar se réaliser cette année", a déclaré M. Schamotta de Corpay.

"Si l'économie américaine continue de surperformer par rapport aux attentes, les rendements devraient augmenter, les valorisations des actions pourraient diminuer et le billet vert devrait remonter."

La livre sterling est restée stable à 1,2620 dollar. Elle a perdu 0,87 % au cours de la séance précédente, sa plus forte baisse journalière depuis près de trois mois.

Les analystes ont déclaré que l'humeur du risque était également en partie motivée par des préoccupations concernant l'escalade des tensions géopolitiques, après que le chef adjoint du Hamas, Saleh al-Arouri, ait été tué dans une frappe de drone dans la capitale libanaise, Beyrouth, mardi. Des sources de sécurité libanaises et palestiniennes ont imputé sa mort à Israël, qui n'a ni confirmé ni infirmé sa responsabilité.