Le dollar a progressé vendredi après la publication d'un rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois de septembre, qui suggère que la Réserve fédérale est susceptible d'augmenter les taux d'intérêt cette année.

Les données ont montré que le nombre d'emplois non agricoles aux États-Unis a augmenté de 336 000 le mois dernier. Les chiffres du mois d'août ont été révisés à la hausse et font état de 227 000 emplois supplémentaires au lieu des 187 000 précédemment annoncés. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 170 000 emplois pour le mois de septembre.

L'indice du dollar a augmenté de 0,6 % pour atteindre 106,96. Par rapport au yen, le billet vert a gagné 0,7 % à 149,46.

"Les chiffres monstrueux de l'emploi d'aujourd'hui et la révision à la hausse des chiffres d'août soulignent une fois de plus la difficulté de vendre à découvert le dollar dans cet environnement macroéconomique", a déclaré Simon Harvey, responsable de l'analyse des changes chez Monex Europe à Londres.

"Si ce ne sont pas les conditions de risque qui sont mises à mal par la vente des bons du Trésor, c'est le discours sur l'exceptionnalisme américain qui soutient le dollar.