Le dollar a progressé lundi, évoluant dans une fourchette étroite, les investisseurs restant prudents avant plusieurs décisions politiques clés prévues cette semaine, la Réserve fédérale devant maintenir ses taux pour la première fois depuis janvier 2022.

Les réunions de politique monétaire de la Fed, de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque du Japon (BOJ) donneront le ton de la semaine, les marchés cherchant à obtenir des indices de la part des décideurs politiques sur la trajectoire future des taux d'intérêt.

Les données sur l'inflation américaine du mois de mai seront également publiées mardi, alors que la Fed entamera sa réunion de deux jours.

"Bien qu'il soit plus probable qu'improbable que la Fed ne procède pas à une hausse des taux d'intérêt ce mois-ci, il semble que personne ne veuille se retrouver du mauvais côté du marché si elle décidait de le faire, ce qui maintient la volatilité à un faible niveau sur la plupart des marchés principaux", a déclaré Helen Given, cambiste, chez Monex USA à Washington.

Elle a déclaré que tout le monde semblait "retenir son souffle" et attendre le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

"Une hausse mercredi serait probablement très positive pour le dollar car elle irait à l'encontre des attentes actuelles du marché", a déclaré Mme Given.

Les marchés monétaires penchent pour une pause de la part de la Fed, selon le FedWatch de Refinitiv, mais une majorité s'attend à une hausse lors de la réunion de juillet.

À l'inverse, une nette majorité d'économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la BCE relève son taux directeur de 25 points de base cette semaine et une nouvelle fois en juillet, avant de marquer une pause pour le reste de l'année, car l'inflation reste faible.

Le Dollar Index a perdu près de 0,5 % la semaine dernière, sa pire baisse hebdomadaire depuis la mi-avril, et était en hausse de 0,1 % à 103,64.

L'euro est resté stable à 1,0753 $, après avoir augmenté de 0,4 % la semaine dernière, sa première hausse hebdomadaire depuis près d'un mois.

Ailleurs, le yen japonais a glissé de 0,2% à 139,61 pour un dollar américain, avant une réunion de la BOJ, qui devrait maintenir sa politique monétaire ultra-libre et prévoir une reprise économique modérée, alors que les dépenses robustes des entreprises et des ménages amortissent le choc du ralentissement de la demande à l'étranger, ont déclaré des sources à Reuters.

Ailleurs, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a indiqué le mois dernier qu'elle avait fini de resserrer sa politique monétaire après avoir relevé ses taux à 5,5 %, leur plus haut niveau depuis plus de 14 ans, mettant ainsi fin à son cycle de hausse le plus agressif depuis 1999. Cela a fait chuter le dollar néo-zélandais de 2,7 % en mai.

Le kiwi était en baisse de 0,2 % sur la journée à 0,6118 $US, la livre sterling a baissé de 0,6 % par rapport au dollar à 1,2503 $, tandis que le dollar australien a légèrement augmenté à 0,6750 $US avec un jour férié dans la majeure partie de l'Australie, ce qui a entraîné une réduction des échanges.

Le yuan chinois a accentué ses pertes pour s'échanger à son niveau le plus bas contre le billet vert depuis novembre, les récentes données peu encourageantes ayant renforcé les attentes d'assouplissement monétaire de la part de la Banque populaire de Chine cette année. Le dollar était en hausse de 0,2% à 7,158.