Le dollar américain a atteint un nouveau sommet de huit semaines au-dessus de 159 yens et s'est accroché à un sommet de cinq semaines face à la livre sterling vendredi, l'approche patiente de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d'intérêt contrastant avec les positions plus expansionnistes d'autres banques centrales.

L'indice du dollar, qui mesure la devise par rapport à six autres devises, dont le yen, la livre sterling, l'euro et le franc suisse, a augmenté de 0,41 % au cours de la nuit, devenant positif pour la semaine à la suite d'une deuxième baisse consécutive des taux d'intérêt de la Banque nationale suisse et des indices de la Banque d'Angleterre prévoyant une réduction en août.

Entre-temps, le yen est resté en retrait après la décision de la Banque du Japon, la semaine dernière, d'attendre sa réunion de juillet pour réduire les mesures de relance de l'achat d'obligations.

En conséquence, "les traders ont puni le yen avec un enthousiasme renouvelé", le poussant à dépasser le niveau très surveillé de 159 pour un dollar vendredi, a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Le calendrier de la BOJ n'est pas du tout en phase avec les marchés, et ce décalage va probablement forcer la BOJ à agir pour soutenir le yen (via une intervention sur le marché des changes) plus tôt qu'elle n'aurait dû le faire", a déclaré M. Sycamore.

La BOJ, à la demande du ministère japonais des finances, a dépensé quelque 9 800 milliards de yens (61,64 milliards de dollars) pour ramener la monnaie à 160,245 pour un dollar, son niveau le plus bas depuis 34 ans, atteint le 29 avril.

Pour cette raison, le Trésor américain a ajouté jeudi le Japon à la liste des pays qu'il surveille en vue d'une éventuelle désignation comme manipulateur de devises. La Chine figure également sur cette liste.

Malgré cela, Masato Kanda, le principal diplomate japonais chargé des questions monétaires, a souligné vendredi que Tokyo était prêt à prendre de nouvelles mesures "résolues" contre la "volatilité spéculative et excessive".

Le dollar s'est apprécié de 0,05 % à 159,015 yens.

La monnaie américaine a gagné 0,07% à 0,89165 franc suisse, après une hausse de 0,78% dans la nuit.

L'indice du dollar a été peu modifié à 105,66, en cours pour un léger gain hebdomadaire qui étendrait sa série de gains à trois semaines.

La livre sterling est restée stable à 1,2657 $, se maintenant près du niveau le plus bas de 1,2655 $ de jeudi, niveau atteint pour la dernière fois le 17 mai. La BoE a maintenu ses taux, mais certains responsables politiques ont déclaré que la décision de ne pas réduire les taux était "finement équilibrée".

L'euro a augmenté de 0,06 % pour atteindre 1,0708 $, essayant de se remettre de la baisse de 0,39 % de jeudi. La Banque centrale européenne a entamé son cycle de réduction des taux au début du mois.

Les responsables de la Fed, quant à eux, ont laissé leur politique inchangée lors de leur réunion de juin, et ont ramené à un seul les prévisions précédentes de trois réductions d'un quart de point cette année, alors même que l'inflation s'est ralentie et que le marché du travail s'est assoupli. (1 $ = 158,9900 yens)