Le dollar américain a atteint son plus haut niveau en cinq semaines par rapport à ses principaux homologues lundi, la monnaie refuge bénéficiant des inquiétudes liées à l'inflation dans le pays et à la croissance dans le monde, prolongeant ses gains après sa plus forte hausse hebdomadaire depuis septembre.

La livre turque a chuté à son plus bas niveau en deux mois après que les élections du week-end se soient dirigées vers un second tour, tandis que le baht thaïlandais a augmenté de près de 1% après que l'opposition thaïlandaise ait mis en déroute les partis alliés à l'armée lors des élections du week-end.

Le billet vert a été soutenu par une hausse des rendements du Trésor après qu'une enquête sur les attentes des consommateurs américains en matière d'inflation à long terme ait atteint son plus haut niveau depuis 2011, remettant en jeu une éventuelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain.

Les traders estiment actuellement ces chances à 13 %, alors qu'elles étaient proches de zéro avant le sondage de l'Université du Michigan. Toutefois, le marché prévoit encore jusqu'à trois réductions d'un quart de point d'ici la fin de l'année.

"Selon nous, trop de baisses de taux du FOMC (Fed) sont prévues à court terme", a écrit Joseph Capurso, responsable de l'économie internationale à la Commonwealth Bank of Australia (CBA), dans une note à ses clients.

"Nous reconnaissons qu'il y a des signes timides de refroidissement du marché du travail américain et de relâchement de l'inflation sous-jacente, (qui) impliquent une barre élevée pour les hausses de taux", a-t-il ajouté. "Mais l'inflation toujours élevée et le marché de l'emploi tendu impliquent également une barre élevée pour les réductions de taux à court terme".

La Chine, quant à elle, est au centre de nouvelles inquiétudes concernant une récession mondiale après qu'une série de données économiques décevantes, notamment sur les importations et l'inflation, ont mis en évidence la faiblesse de la demande intérieure. Le rapport sur les ventes au détail de mardi pourrait apporter de nouvelles preuves.

Le yuan chinois a atteint son plus bas niveau en deux mois, à 6,9740 pour un dollar, dans les échanges offshore lundi, avant de remonter légèrement à 6,9694.

La Banque populaire de Chine a maintenu son taux de prise en pension à sept jours inchangé à 2 %.

Le Dollar Index, qui mesure la monnaie par rapport à six autres devises, a atteint 102,75 pour la première fois depuis le 10 avril dans les premiers échanges asiatiques avant de redescendre légèrement à 102,63. Il a augmenté de 1,4 % la semaine dernière.

Le dollar américain est survendu et le Dollar Index devrait se rapprocher de l'objectif de 104 fixé par CBA pour la fin du mois de juin cette semaine, a déclaré M. Capurso.

Le rendement du Trésor à 10 ans a peu changé à Tokyo, oscillant autour de 3,47%.

Cela a maintenu la pression sur le yen, qui a tendance à évoluer à l'inverse des rendements américains à long terme. La devise japonaise est descendue jusqu'à 136,03 pour un dollar avant de se stabiliser à 135,80.

L'euro a augmenté de 0,11 % pour atteindre 1,08605 dollar, après avoir atteint son plus bas niveau en cinq semaines, à 1,08445 dollar, plus tôt dans la séance.

Le dollar était en hausse de 0,31% à 19,64 lires turques après avoir atteint 19,70 pour la première fois depuis le 10 mars.

La Turquie s'est dirigée vers un second tour de scrutin après que le président Tayyip Erdogan ait dépassé les prévisions, conservant une avance considérable sur son rival, mais ne parvenant pas à obtenir une majorité absolue.

La monnaie américaine a chuté de 0,65% à 33,76 bahts dans les échanges sur le territoire thaïlandais, et a chuté précédemment jusqu'à 0,92%.

Les partis d'opposition thaïlandais ont décroché une victoire électorale éclatante dimanche, mais il est loin d'être certain qu'ils formeront le prochain gouvernement, les règles parlementaires ayant été rédigées par la junte militaire.