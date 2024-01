New York (awp/afp) - Le dollar gagnait du terrain face à l'euro jeudi, dans le sillage de nouvelles données économiques plus dynamiques qu'attendu aux Etats-Unis qui diminuent les perspectives de rapides baisses de taux.

Vers 20H10 GMT, le dollar gagnait 0,18% par rapport à l'euro à 1,0863 dollar pour un euro.

Le Dollar Index qui compare le billet vert à un panier de devises, grignotait 0,06% à 103,51 points.

En revanche, le dollar perdait 0,10% face à la livre britannique qui valait 1,2689 dollar.

"Nous sommes dans un environnement qui suggère que les baisses de taux vont être bien moins agressives que ce que l'on pensait", a indiqué à l'AFP Ivan Asencio, stratège en chef pour le Forex à la banque SVB.

"A la fin de 2023, les actions ont terminé près de leurs records historiques, les rendements obligataires étaient bas et le dollar était sur la pente descendante", a rappelé l'analyste.

"Cela était basé sur des projections misant sur six baisses de taux en 2024", dont la première dès le mois de mars, "mais les données économiques suggèrent qu'il en sera différemment", a-t-il prévenu.

Plusieurs signaux macro-économiques montrent en effet jusqu'ici que la demande américaine est bien trop solide et l'inflation pas encore maîtrisée pour mériter une baisse des taux.

Récemment, l'inflation américaine s'est montrée en décembre plus forte que prévu, les ventes au détail ont surpris par leur bonne tenue et aujourd'hui les demandes d'allocations chômage sont tombées au plus bas depuis plus d'un an.

"Et par-dessus tout cela, des responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont fait des déclarations publiques suggérant que prévoir six baisses de taux est trop agressif", a ajouté l'expert de SVB.

Il estime toutefois que cet élan du dollar reste "temporaire".

Dernier en date parmi les membres de la Fed, Raphael Bostic, président de l'antenne d'Atlanta, a affirmé jeudi qu'il voyait plutôt à ce stage un début de baisse des taux au troisième trimestre.

Le yen pour sa part restait proche de ses plus bas niveaux depuis novembre. Il cédait 0,03% face au dollar à 148,21 yens. Mercredi, la devise nippone avait reculé pour ces raisons, tombant à 148,52 yens pour un dollar, un plus bas pour le yen depuis fin novembre.

Il est "hautement improbable que la BoJ relève ses taux" ou modifie sa politique monétaire lors de sa prochaine réunion, qui se tiendra lundi et mardi, selon Lee Hardman, analyste de MUFG.

Afin de soutenir l'économie nippone qui reste fragile, la BoJ conserve une politique monétaire dite ultra-accommodante, qui comprend notamment un taux de court terme négatif, fixé à -0,1% depuis 2016.

"On attend un changement d'orientation monétaire de la part de la Banque du Japon depuis des mois mais cela ne vient pas", a conclu Ivan Asencio.

Cours de jeudi Cours de mercredi 20H10 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0863 1,0883 EUR/JPY 161,00 161,24 EUR/CHF 0,9442 0,9407 EUR/GBP 0,8561 0,8584 USD/JPY 148,21 148,16 USD/CHF 0,8693 0,8644 GBP/USD 1,2689 1,2676

afp/rp