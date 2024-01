New York (awp/afp) - Le dollar a atteint mardi, face à l'euro, son plus haut niveau depuis six semaines, aidé par la fermeté des taux américains, une modification des anticipations de politique monétaire et un effet de saisonnalité.

Vers 21H30 GMT, le billet vert prenait 0,26% face à la monnaie unique, à 1,0854 dollar pour un euro. Plus tôt, il est monté jusqu'à 1,0822 dollar, pour la première fois depuis mi-décembre.

Pour Shaun Osborne, de Scotiabank, l'inflexion de la devise commune à 20 pays européens poursuit un mouvement entamé il y a deux semaines, durant lequel l'euro est apparu "vulnérable".

C'est aussi le reflet, selon lui, de l'évolution des projections du marché quant à la politique de la banque centrale américaine, la Réserve fédérale (Fed). Après avoir parié sur sept baisses de taux en 2024, les opérateurs n'en attendent plus que cinq.

Côté Banque centrale européenne (BCE), les investisseurs ont aussi modéré leurs attentes, mais espèrent toujours voir le principal taux directeur réduit de 1,30 point de pourcentage sur l'année, selon Ruta Prieskienyte, de Convera, soit davantage que le 1,25 point projeté pour la Fed.

Le marché opère une correction, après avoir attaqué le "greenback", l'un des surnoms du dollar, en fin d'année dernière, prenant pour acquis un virage monétaire accéléré de la Fed, qui devrait finalement prendre son temps.

Shaun Osborne rappelle également que le mois de janvier est traditionnellement favorable au dollar.

Les économistes s'attendent à un statu quo monétaire de la BCE à l'issue de sa réunion de jeudi. Les cambistes écouteront avec attention les propos de la présidente de l'institution, Christine Lagarde, lors de sa conférence de presse.

Lors de son passage au Forum économique mondial de Davos, la responsable a jugé "probable" qu'une majorité des membres du Conseil des gouverneurs de la BCE se prononce pour une baisse de taux cet été.

Davantage qu'à la communication de la BCE, Shaun Obsorne attend une réaction à la publication, vendredi, de l'indice PCE des prix à la consommation aux Etats-Unis, le plus suivi par la Fed.

Cours de mardi Cours de lundi 21H30 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0854 1,0883 EUR/JPY 161,01 161,18 EUR/CHF 0,9446 0,9492 EUR/GBP 0,8552 0,8595 USD/JPY 148,33 148,10 USD/CHF 0,8703 0,8722 GBP/USD 1,2691 1,2662

afp/rp