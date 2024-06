Le dollar australien se dirigeait vers des gains hebdomadaires importants vendredi, alors que les perspectives divergentes en matière de taux d'intérêt l'ont porté à un plus haut de près de 17 ans face au yen et à un plus haut d'un an face à l'euro.

Une réduction des taux de la Banque nationale suisse et des perspectives de politique dovish de la Banque d'Angleterre contrastent fortement avec la situation australienne où les marchés estiment qu'il y a des chances que le prochain mouvement soit une hausse.

Cette semaine, la Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu ses taux à 4,35 % et a averti qu'elle était attentive aux risques de hausse de l'inflation.

"Nous pensons qu'une hausse reste improbable étant donné l'assouplissement continu du marché du travail et le rythme lent de la croissance de l'activité", a déclaré Adam Boyton, responsable de l'économie australienne chez ANZ.

"Néanmoins, nous ne pouvons pas exclure totalement une hausse de l'IPC après le deuxième trimestre", a-t-il ajouté. "Si l'inflation moyenne ajustée devait dépasser 1 % et que les données d'activité montrent des signes de reprise, le Conseil d'administration pourrait resserrer ses conditions.

Le rapport sur les prix à la consommation pour le deuxième trimestre est attendu à la fin du mois de juillet, quelques jours avant la réunion d'août du conseil d'administration de la RBA. Les analystes s'attendent à ce que l'inflation de base augmente de 0,8 % ou de 0,9 %, mais avec le risque qu'elle atteigne 1 % ou plus.

Les chiffres mensuels de l'IPC pour le mois de mai sont attendus la semaine prochaine et devraient montrer une baisse d'environ 0,2 % sur le mois, mais une augmentation du taux annuel de 3,6 % à 3,7 %.

Même si la RBA ne procède pas à un relèvement, les marchés voient peu de chances d'un assouplissement avant le mois d'avril de l'année prochaine. D'ici là, les contrats à terme impliquent que les taux américains auront baissé de 100 points de base.

Cette perspective a permis à l'Aussie de rester ferme à 0,6659 $, ayant augmenté de 0,7 % pour la semaine, bien qu'il soit confronté à une forte résistance dans la zone de 0,6705 $/14 $.

Par rapport au yen, le dollar australien a augmenté de 1,7 % au cours de la semaine, à 105,85 yens, des sommets inégalés depuis le milieu de l'année 2007. Le prochain objectif majeur est le sommet de 2007 de 107,84.

Il a également progressé par rapport à l'euro, qui a perdu 0,6 % sur la semaine, à 1,6048 dollar australien, son niveau le plus bas depuis un an.

Le dollar néo-zélandais est resté à la traîne à 0,6119 $, ayant baissé de 0,3 % pour la semaine, les marchés anticipant des réductions de taux dès le mois d'octobre ou de novembre.

Les données publiées jeudi ont montré que l'économie a à peine progressé au cours du premier trimestre et qu'elle est restée pratiquement stable pendant six trimestres.

"Selon nos prévisions, l'inflation devrait retomber dans la fourchette cible de 1 à 3 % de la RBNZ d'ici le troisième trimestre", a déclaré Jarrod Kerr, économiste en chef à la Kiwibank. "Nous verrons ces données à la mi-octobre, et à partir de là, les réductions de taux pourraient intervenir dès le mois de novembre". (Reportage de Wayne Cole ; Rédaction de Stephen Coates)