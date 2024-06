Le dollar australien s'est redressé à la suite d'une hausse surprise de l'inflation mercredi, ce qui a relancé la perspective d'une nouvelle augmentation des taux d'intérêt, tandis que le dollar américain a maintenu la pression à la baisse sur le yen japonais.

Les mouvements ailleurs sur le marché ont été relativement modérés, les investisseurs attendant la publication de la jauge d'inflation préférée de la Réserve fédérale vendredi.

L'inflation australienne s'est accélérée pour atteindre un plus haut de six mois de 4% en mai, ce qui a incité les traders à prendre en compte une probabilité de 70% d'une nouvelle hausse des taux d'ici novembre et a fait grimper le dollar australien de 0,46% à 0,6679 $.

"Les données d'inflation australiennes d'aujourd'hui seront très préoccupantes pour la Banque de réserve d'Australie et pourraient bien faire pencher la décision en faveur d'une hausse lors de sa prochaine réunion le 6 août", a déclaré Derek Halpenny, stratège en matière de devises à la banque japonaise MUFG.

Une surprise similaire au niveau de l'inflation canadienne avait fait grimper brièvement le dollar canadien à son plus haut niveau depuis trois semaines, les investisseurs réduisant leurs attentes de nouvelles baisses.

Ailleurs, l'euro a glissé de 0,16 % à 1,0698 $ après qu'un décideur de la Banque centrale européenne ait évoqué les chances de nouvelles baisses de taux cette année, une position sensiblement différente de celle de Michelle Bowman de la Fed.

Olli Rehn, membre du conseil d'administration de la BCE, a déclaré à Bloomberg que deux réductions supplémentaires cette année semblaient "raisonnables". Cette position contraste avec celle de Mme Bowman, gouverneur de la Fed, qui a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à une réduction des taux américains cette année.

Francesco Pesole, stratège de change chez ING, a déclaré que les risques politiques découlant des élections législatives françaises étaient au premier plan.

l'esprit des investisseurs

.

"L'évolution du cours de l'euro et du dollar américain jusqu'au week-end sera déterminée par le positionnement de l'élection française et par les données américaines sur l'inflation (PCE) de vendredi", a-t-il déclaré.

L'indice du dollar, qui suit l'évolution de la monnaie par rapport à six autres devises, a augmenté de 0,1 % pour atteindre 105,78, son niveau le plus élevé depuis deux mois.

La hausse du dollar a pénalisé le yen japonais, la devise américaine augmentant de 0,14% à 159,895 yens. Ce mouvement a maintenu les traders en alerte pour des signes d'intervention, à quelques encablures de l'intervention des autorités japonaises pour acheter des yens en avril.

La livre sterling a reculé de 0,14 % à 1,2669 $, l'absence de mouvement reflétant l'étroitesse des échanges avant la publication des données américaines. Citi a déclaré cette semaine que ses "etraders" ont constaté que les volumes de change interbancaires étaient inférieurs d'environ 40 % aux moyennes sur trente jours.

Les analystes s'attendent à ce que les données américaines de vendredi montrent que l'inflation de l'indice des dépenses de consommation personnelle a ralenti à 2,6% en mai, le plus bas en plus de trois ans, en baisse par rapport à 2,7% en avril.

Le yuan a également été pénalisé par la vigueur persistante du dollar, la Chine ayant apparemment fait preuve d'une certaine tolérance à l'égard d'une monnaie moins chère en affaiblissant progressivement le point médian de la fourchette de négociation quotidienne du yuan par rapport au dollar.

Le yuan, qui s'est maintenu dans la partie basse de sa fourchette pendant des mois, a chuté à son plus bas niveau depuis sept mois mercredi, à 7,2670 pour un dollar.