Le dollar australien a reculé face à un dollar américain fort jeudi, mais s'est maintenu à son plus haut niveau depuis 17 ans face à un yen malmené, tandis que les obligations nationales ont été martelées par les risques d'une hausse des taux d'intérêt cette année.

L'Aussie a également bondi sur le kiwi pour atteindre son plus haut niveau depuis un mois, alors que les perspectives de taux de leurs banques centrales respectives divergent. Les marchés parient toujours sur une baisse des taux d'intérêt en Nouvelle-Zélande cette année.

Le dollar australien a atteint 0,6648 $, après avoir perdu tous ses gains après l'IPC au cours de la nuit pour rester stable face à la hausse du dollar américain. Il s'est toutefois raffermi sur un certain nombre de devises, atteignant un nouveau plus haut de 17 ans à 106,98 yens et un plus haut d'un an sur l'euro.

Les obligations, qui avaient déjà été vendues après la publication du rapport sur l'inflation australienne pour le mois de mai, ont subi un nouveau coup jeudi, les rendements des bons du Trésor ayant augmenté au cours de la nuit, ce qui a favorisé la hausse du dollar américain.

Les contrats à terme sur les obligations d'État à trois ans ont encore baissé de 10 ticks et ont brisé un support majeur pour s'échanger à 95,83, le plus bas en sept mois. Ils ont perdu 28 ticks au cours des deux derniers jours, la plus forte baisse sur deux jours depuis septembre 2022.

Les swaps impliquent une probabilité de 42% d'une hausse de taux d'un quart de point de la part de la Banque de réserve d'Australie en août, en fonction des résultats du rapport complet sur l'IPC du deuxième trimestre prévu à la fin du mois de juillet. Les perspectives de réduction des taux d'intérêt ont disparu pour cette année.

Jeudi, Citi a rejoint Deutsche Bank et UBS en appelant à une augmentation en août du taux actuel de 4,35 %.

"La RBA risque désormais sérieusement de ne pas atteindre son objectif d'inflation d'ici la fin de 2025", ont déclaré les économistes de Citi dans une note adressée à leurs clients. "Les risques sont orientés vers une nouvelle hausse si l'inflation ne se comporte pas bien.

Le gouverneur adjoint de la RBA, Andrew Hauser, prononcera un discours à 19h30 heure locale (0930 GMT), qui sera suivi de près pour toute mention d'une hausse de taux, étant donné que la banque centrale a maintenu sa politique inchangée depuis cinq réunions consécutives maintenant.

Le kiwi a glissé de 0,1% jeudi à 0,6078 $, le plus bas depuis un mois et demi, en partie en raison de la faiblesse par rapport à son cousin australien. Il a chuté de 0,6% au cours de la nuit, avec un support à 0,6040/50$.

Le kiwi a perdu 0,7% cette nuit par rapport à l'Aussie, la plus forte baisse journalière depuis décembre de l'année dernière.