Le dollar australien a bénéficié d'un bref regain d'intérêt mercredi après que l'inflation locale ait été surprise à la hausse, ce qui a eu pour effet d'affaiblir les obligations et d'accroître les risques de voir les taux d'intérêt continuer à augmenter.

Les données ont montré que l'indice mensuel des prix à la consommation a augmenté de 0,7 % en avril, par rapport à mars, alors que les analystes s'attendaient à une augmentation d'environ 0,5 %. La hausse des prix de l'assurance maladie, de l'habillement, de l'essence et des vacances a contribué à cette augmentation.

Le rythme annuel s'est accéléré pour atteindre un niveau record de 3,6 % en cinq mois, tandis que l'inflation de base s'est accélérée pour atteindre 4,1 %, s'éloignant ainsi de la fourchette cible de 2-3 % de la Reserve Bank of Australia (RBA).

La RBA avait anticipé une hausse de l'IPC global ce trimestre, mais pensait que l'inflation de base ralentirait à 3,8 % en rythme annuel.

"La principale implication est que certaines composantes de l'inflation semblent collantes, alors que les biens ne contribuent pas à la désinflation", a déclaré Tapas Strickland, responsable de l'économie de marché à la NAB.

"Si le marché du travail ou les pressions plus larges sur les capacités ne se relâchent pas autant que nous le prévoyons et que l'inflation s'avère plus persistante, nous pensons que la réponse préférée de la RBA serait de maintenir l'inflation plus longtemps."

Les marchés ont réagi en augmentant la probabilité d'une hausse des taux à 20 %, bien que la RBA elle-même ait clairement indiqué que la barre à franchir pour un relèvement était élevée.

Les contrats à terme ont également repoussé la date probable d'une première baisse des taux à juillet ou août de l'année prochaine.

Les contrats à terme sur les obligations à trois ans étaient en baisse de 12 ticks à 95,930, bien qu'une grande partie de cette baisse soit due à une augmentation des rendements du Trésor américain au cours de la nuit.

Le dollar australien s'est raffermi d'une fraction à 0,6652 $, après avoir atteint 0,6680 $ au cours de la nuit avant de s'essouffler. Le support se situe autour de 0,6640 $ et 0,6592 $, avec une résistance au sommet de mai de 0,6714 $.

Le dollar kiwi s'est maintenu à 0,6136 $, après avoir atteint un plus haut de 10 semaines à 0,6170 $ lors de la séance précédente. Le support se situe à 0,6135$ et 0,6084$.

En Nouvelle-Zélande, une enquête de l'ANZ a montré que la confiance des entreprises a diminué en mai, tandis que les intentions de prix ont diminué et que les prévisions d'inflation ont baissé de 3,8% à 3,6%.

"La proportion nette d'entreprises ayant l'intention d'augmenter leurs prix au cours des trois prochains mois a atteint un nouveau plancher, ce qui est également encourageant pour la Banque de réserve", a déclaré Sharon Zollner, économiste en chef de l'ANZ.

"Nous sommes optimistes et pensons qu'elles seront en mesure de réduire leurs prix plus tôt que prévu, car le ralentissement de la demande intérieure continue de peser sur les pressions inflationnistes de l'indice des prix à la consommation. (Reportage de Wayne Cole, édition de Shri Navaratnam)