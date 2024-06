Le dollar australien s'est redressé à la suite d'une hausse surprise de l'inflation mercredi, tandis que le dollar américain a maintenu une pression à la baisse sur le yen et le yuan, les opérateurs attendant la publication des données sur les prix aux États-Unis à la fin de la semaine.

L'inflation australienne s'est accélérée pour atteindre son plus haut niveau depuis six mois en mai, ce qui a incité les traders à prendre en compte le risque d'une hausse des taux et a fait grimper le dollar australien de 0,5 % à 0,6678 $.

"Les marchés des taux d'intérêt à court terme commencent au moins à prendre en compte un peu plus de 50 % de chances d'une hausse d'ici septembre, ce qui semble raisonnable", a déclaré Rob Carnell, économiste chez ING.

Une surprise similaire au niveau de l'inflation canadienne avait fait grimper brièvement le dollar canadien à son plus haut niveau depuis trois semaines, les investisseurs réduisant les attentes de nouvelles baisses.

Ailleurs, l'euro est resté stable à 1,0710 dollar en Asie et le yen, à 159,78 pour un dollar, a mis les marchés en alerte pour une intervention, car ce niveau n'est qu'à un cheveu de celui où les autorités japonaises sont censées être intervenues pour acheter des yens en avril.

Le dollar néo-zélandais a oscillé à 0,6116 dollar et la livre sterling s'est maintenue à 1,2688 dollar, l'absence de mouvement reflétant l'étroitesse des échanges avant la publication des données américaines.

Citi a déclaré cette semaine que ses etraders ont constaté que les volumes de change interbancaires étaient inférieurs d'environ 40 % aux moyennes sur trente jours.

Les marchés misent sur le fait que les données américaines de vendredi montrent que la croissance annuelle de l'indice de base des dépenses de consommation personnelle, favorisé par la Réserve fédérale, a ralenti à 2,6 % en mai, le taux le plus bas depuis plus de trois ans, ce qui ouvre la voie à des réductions de taux.

Toutefois, les décideurs politiques continuent d'indiquer qu'ils ne sont pas pressés, les gouverneurs de la Fed, Lisa Cook et surtout Michelle Bowman, soulignant que les décisions dépendront des données.

"L'inflation aux États-Unis reste élevée et je vois encore un certain nombre de risques d'inflation à la hausse qui affectent mes perspectives", a déclaré Mme Bowman.

Le yuan a également été pénalisé par la vigueur persistante du dollar, la Chine ayant apparemment fait preuve d'une certaine tolérance à l'égard d'une monnaie moins chère en affaiblissant progressivement le point médian de la fourchette de négociation quotidienne du yuan par rapport au dollar.

Le yuan, qui s'est maintenu dans la partie basse de sa fourchette pendant des mois, a chuté à son plus bas niveau depuis sept mois mercredi, à 7,2664 pour un dollar.

"Nos prévisions d'appréciation du yuan sont repoussées à 2025, lorsque nous nous attendons à ce que le cycle d'assouplissement de la Fed se développe et que la confiance dans la reflation chinoise soit plus grande", ont déclaré les analystes de Bank of America Securities, qui prévoient un yuan à 7,45 à la fin de l'année.

"Il devrait également y avoir plus de clarté sur le résultat des élections américaines et ses implications pour les relations entre les États-Unis et la Chine", ont-ils ajouté.