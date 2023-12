New York (awp/afp) - Le dollar prenait de la hauteur, vendredi, stimulé par des nouvelles meilleures que prévu du marché de l'emploi américain, qui ont incité les opérateurs à modérer leurs attentes de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed).

Vers 21H00 GMT, le billet vert montait de 0,28% face à la monnaie unique européenne, à 1,0764 dollar pour un euro. Il était aussi bien positionné face au yen (+0,59%) et au franc suisse (+0,50%).

La devise américaine a profité de la publication du rapport sur l'emploi américain, qui a fait état de 199.000 créations de postes en novembre, soit plus que les 175.000 attendues par les économistes.

La portée de ce chiffre a néanmoins été relativisée par l'influx consécutif à la réintégration de 45.000 salariés de l'industrie automobile, après la fin d'un mouvement de grève.

"Si vous retirez cet élément, on est en dessous des attentes", a souligné Christopher Vecchio, analyste de Tastylive. "Mais cela a quand même facilité une correction sur le marché obligataire", a-t-il noté.

Alors qu'il restait proche de son plus bas niveau depuis six mois, le rendement des emprunts d'Etat américain à 2 ans, le plus représentatif des anticipations du marché en matière de politique monétaire, a bondi à 4,72%, contre 4,59% la veille.

Les opérateurs ont revu leurs projections et hésitent désormais, tablant sur quatre à cinq baisses de taux de la Fed l'an prochain, contre au moins cinq jeudi.

"L'écart s'est creusé entre la Fed et la BCE (Banque centrale européenne)" quant aux prévisions de trajectoire monétaire, relève M. Vecchio. Le marché table en effet sur six réductions côté européen en 2024.

"Le dollar paraît bien positionné à court terme", a jugé l'analyste.

Les cambistes attendent maintenant la publication de l'indice de prix CPI pour novembre, mardi, qui sera suivie par la communication du comité de politique monétaire de la Fed, mercredi.

Le marché anticipe une nouvelle décélération de l'inflation, mais parie déjà sur un rebond en décembre.

De ce fait, "la Fed devrait adopter un positionnement relativement offensif et aller contre la vision du marché sur les baisses de taux l'an prochain", selon M. Vecchio. "Cela pourrait faire remonter encore les taux et renforcer le dollar."

Cours de vendredi Cours de jeudi 21H00 GMT 22H00 GMT EUR/USD 1,0764 1,0794 EUR/JPY 156,06 155,57 EUR/CHF 0,9471 0,9448 EUR/GBP 0,8577 0,8570 USD/JPY 144,99 144,13 USD/CHF 0,8799 0,8753 GBP/USD 1,2548 1,2594

afp/jh