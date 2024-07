Le dollar a reculé mercredi après que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a indiqué que la banque centrale américaine se rapprochait d'une baisse des taux d'intérêt, mais qu'elle souhaitait voir de nouvelles baisses de l'inflation.

Cela intervient avant que les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) de jeudi ne montrent que les prix globaux ont diminué sur une base annuelle en juin.

M. Powell "souhaite toujours voir d'autres tendances et je pense qu'il faudra attendre l'IPC", a déclaré Paula Comings, responsable des ventes de devises à la U.S. Bank à New York. "Il continue de couvrir ses paris et d'être très juste et équilibré.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que le rapport de jeudi montre que les prix globaux ont augmenté de 0,1 % sur le mois, tandis que les prix de base ont augmenté de 0,2 %. Cela donnerait des hausses annuelles de 3,1 % et 3,4 %, respectivement..,

M. Powell a déclaré mercredi qu'il était

n'était pas prêt à conclure

que l'inflation descend durablement à 2 %, bien qu'il en ait "une certaine confiance".

Les commentaires qu'il a formulés lors de sa deuxième journée de témoignage devant le Congrès ont largement reflété ceux de mardi, lorsqu'il a également reconnu le ralentissement du marché de l'emploi et a noté que "nous sommes maintenant confrontés à des risques à double face" dans l'économie.

M. Powell a adopté une approche relativement prudente, a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef chez Corpay à Toronto. Toutefois, son discours contenait suffisamment d'indices pessimistes pour que l'appétit pour le risque s'améliore sur les marchés.

L'idée que le marché du travail ne génère plus la pression inflationniste contre laquelle l'économie américaine luttait et que la Fed essayait de contrer contribue à réduire la probabilité de nouvelles hausses de taux et à mettre plus fermement sur la table une réduction des taux en septembre, a déclaré M. Schamotta.

Selon l'outil FedWatch du groupe CME, 73 % des traders estiment qu'une baisse des taux est probable d'ici à septembre, et une deuxième baisse d'ici à décembre.

Le dollar devrait s'affaiblir lorsque la Fed commencera à réduire ses taux, mais les traders ne sont pas pressés d'intégrer une telle décision tant qu'elle ne semble pas plus certaine, d'autant plus que les taux d'intérêt américains restent supérieurs à ceux de leurs homologues.

"Nous en revenons à la divergence", a déclaré M. Comings, soulignant que toute faiblesse du dollar dépendra également du rythme et du niveau des baisses ou des hausses de taux d'autres banques centrales.

L'indice du dollar, qui mesure la monnaie américaine par rapport à six autres monnaies, dont l'euro et le yen, était en baisse de 0,07 % à 105,05.

L'euro a gagné 0,1 % à 1,0823 $, les investisseurs se résignant à un parlement français sans majorité.

Le résultat inattendu des élections anticipées, dans lesquelles la gauche a bénéficié d'une poussée surprise mais aucun groupe n'a obtenu la majorité absolue, a plongé la France dans l'incertitude, sans voie évidente vers un gouvernement stable.

Le dollar s'est renforcé de 0,29 % pour atteindre 161,77 yens japonais, se rapprochant ainsi d'un plus haut de 38 ans de 161,96 atteint la semaine dernière.

La monnaie japonaise a souffert de l'écart important entre les taux d'intérêt américains et japonais.

De nombreuses banques privées japonaises qui ont rencontré la Banque du Japon mardi ont demandé que la banque centrale réduise de moitié ses achats mensuels d'obligations d'ici à 2026, ont déclaré à Reuters deux responsables ayant une connaissance directe des délibérations.

Les conclusions seront prises en compte lorsque la BOJ finalisera son plan de réduction lors de sa réunion de politique générale des 30 et 31 juillet.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau en quatre semaines après que l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, ait déclaré mercredi que la banque centrale se rapprochait d'une réduction des taux d'intérêt, mais que l'inflation des prix des services et la croissance des salaires demeuraient inconfortablement élevées.

La livre sterling était en hausse de 0,48 % à 1,2842 $ et a atteint 1,2847 $, son plus haut niveau depuis le 12 juin.

Pendant ce temps, le kiwi a chuté après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ait ouvert la porte à d'éventuelles réductions de taux si l'inflation ralentissait comme prévu.

La RBNZ, qui a maintenu ses taux comme prévu, a exprimé sa confiance dans le fait que l'inflation reviendrait dans sa fourchette cible cette année, encourageant les paris pour un assouplissement précoce de la politique.

Lors de la réunion précédente, en mai, les responsables politiques avaient évoqué la possibilité d'une nouvelle hausse des taux.

La monnaie néo-zélandaise était en baisse de 0,75 % par rapport au billet vert à 0,6077 $.

En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin a baissé de 0,57 % pour atteindre 57 584 dollars.