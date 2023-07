New York (awp/afp) - Le dollar baissait nettement vendredi face à l'euro et aux principales monnaies à la suite de créations d'emplois moins nombreuses que prévu aux Etats-Unis, ouvrant la porte à un peu plus de souplesse de la Fed.

Le yen grimpait après un indicateur sur les hausses de salaires au Japon.

Vers 19H30 GMT, le dollar perdait 0,73% face à l'euro à 1,0968 dollars pour un euro.

Le billet vert cédait 1,36% face au yen à 142,14 yens, une baisse d'une ampleur plus vue depuis mai.

Aux Etats-Unis, 209.000 emplois ont été créés en juin, là où les analystes en attendaient 220.000, et les créations pour avril et mai ont été revues rétrospectivement à la baisse.

Avec un taux de chômage en léger recul et des salaires horaires en légère augmentation par rapport au mois précédent, "le rapport sur l'emploi est mitigé, mais le marché semble se concentrer sur le négatif", résume Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

Les données du jour "ôtent un peu de pression à la Fed", la Réserve fédérale américaine, commente Jason Schenker, analyste chez Prestige Economics.

La Fed lutte contre l'inflation en remontant ses taux, et un marché du travail trop vigoureux aurait pu la forcer à redoubler ses efforts pour éviter des hausses des salaires trop marquées.

"Les données américaines montrent une économie qui ralentit par rapport à une croissance très rapide", a jugé pour sa part Kit Juckes, analyste chez Société Générale.

"L'attention du marché va se tourner vers les chiffres de mercredi sur l'inflation américaine", ajoute-t-il évoquant l'indice des prix à la consommation (CPI) pour juin.

Selon lui, si l'inflation sous-jacente (hors alimentation et énergie) "passe sous le cap de 5%, la Fed pourrait être tenter de relever ses taux une dernière fois fin juillet mais de s'arrêter ensuite".

De l'autre côté du Pacifique, "les revenus nets des travailleurs japonais ont monté de 2,5% en mai, bien plus qu'attendu par les économistes et ajoutant à la pression sur la Banque du Japon (BoJ)", commentent les analystes de UBS.

Contrairement aux autres grandes banques centrales, la BoJ a maintenu sa politique monétaire ultra-souple, et son nouveau gouverneur a assuré à plusieurs reprises qu'il voulait voir une inflation pérenne dans le pays avant d'entamer un resserrement.

Cours de vendredi Cours de jeudi 19H30 GMT 21H00 GMT EUR/USD 1,0968 1,0889 EUR/JPY 155,89 156,87 EUR/CHF 0,9746 0,9748 EUR/GBP 0,8543 0,8547 USD/JPY 142,14 144,07 USD/CHF 0,8887 0,8952 GBP/USD 1,2837 1,2740

afp/rp