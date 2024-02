Le dollar a reculé face à l'euro et au yen jeudi, les investisseurs continuant à parier que la Réserve fédérale est plus proche d'une baisse des taux d'intérêt, même après que le président Jerome Powell a déclaré qu'une décision en mars était improbable.

M. Powell a déclaré mercredi que les taux avaient atteint leur maximum et qu'ils baisseraient dans les mois à venir, l'inflation continuant de baisser et l'on s'attendant à une croissance soutenue de l'emploi et de l'économie.

Il a toutefois refusé de crier victoire dans la lutte contre l'inflation que mène la banque depuis deux ans, d'affirmer qu'elle était parvenue à un "atterrissage en douceur" de l'économie ou de promettre que des baisses interviendraient dès la réunion des 19 et 20 mars.

"Le thème commun qui émerge des banquiers centraux est une réticence à céder aux prix du marché sur les réductions de taux", a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive à Toronto.

Le dollar a d'abord rebondi après les commentaires de Powell selon lesquels une réduction des taux en mars n'est pas le "scénario de base", mais il s'est affaibli jeudi avant les données clés sur l'emploi de vendredi.

Selon l'outil FedWatch du groupe CME, les opérateurs évaluent actuellement à 39 % la probabilité d'une baisse des taux en mars et à 94 % la probabilité d'une réduction des taux d'ici à mai.

"Même si M. Powell dit directement que nous ne sommes pas prêts à le faire, les marchés continuent d'anticiper la première baisse des taux pour la prochaine réunion", a déclaré Joseph Trevisani, analyste principal chez FX Street à New York.

Les traders s'attendent à un ralentissement économique, mais ils ne l'ont pas encore eu", a-t-il ajouté.

Le rapport sur l'emploi de janvier, publié vendredi, devrait montrer que les employeurs ont créé 180 000 emplois au cours du mois.

Les données de jeudi ont montré que la productivité des travailleurs au quatrième trimestre aux États-Unis a augmenté plus rapidement que prévu, tandis que les demandes initiales d'allocations de chômage dans les États ont augmenté au cours de la dernière semaine. L'industrie manufacturière américaine s'est également stabilisée en janvier grâce à un rebond des nouvelles commandes.

L'indice du dollar était en baisse de 0,55% à 103,04.

Le billet vert a également été tiré vers le bas par la chute des rendements des bons du Trésor, suite à un regain d'inquiétude concernant les banques régionales américaines. La vente des actions de ces banques s'est poursuivie jeudi, s'ajoutant aux pertes subies la veille lorsque New York Community Bancorp a fait état de difficultés dans son portefeuille de biens immobiliers commerciaux.

Ces inquiétudes pourraient également avoir stimulé le yen, valeur refuge japonaise. Le billet vert a perdu 0,45% par rapport à la devise japonaise pour s'échanger à 146,29 yens.

La Banque d'Angleterre, quant à elle, a adopté un ton légèrement plus hawkish jeudi, même si elle a abandonné son avertissement selon lequel un "nouveau resserrement" serait nécessaire si une pression inflationniste plus persistante apparaissait.

Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré que "nous avons besoin de voir plus de preuves que l'inflation est prête à tomber jusqu'à l'objectif de 2 % et à y rester" avant que les taux ne puissent être abaissés.

"Alors que la BCE et la Fed font allusion à des baisses de taux, la réticence de la Banque d'Angleterre à l'égard de ces discussions continue de la faire sortir du lot", a déclaré Kyle Chapman, analyste du marché des changes chez Ballinger & Co.

La livre sterling a gagné 0,46 % sur la journée pour atteindre 1,27455 $.

L'euro a augmenté de 0,5 % à 1,08720 $, après avoir chuté à 1,07800 $, son plus bas niveau depuis le 13 décembre. La monnaie unique a été affectée par les attentes selon lesquelles l'économie américaine résistera mieux que celle de la zone euro.

L'autre décision concernant les taux d'intérêt a été prise par la Riksbank de Suède, qui a maintenu son taux d'intérêt directeur inchangé à 4,00 %, comme prévu. La banque a déclaré que si l'inflation continuait à ralentir, elle pourrait être en mesure d'avancer la date d'une première baisse des taux, peut-être même au premier semestre 2024.

La couronne suédoise est restée stable face au dollar à 10,39.