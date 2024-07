Le dollar américain est resté proche de son plus bas niveau en plusieurs semaines par rapport à ses principaux homologues mardi, toujours sous le coup de la faiblesse inattendue du rapport sur l'emploi de vendredi, alors que les traders attendaient le témoignage du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour obtenir des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt.

L'euro s'est maintenu après les fortes fluctuations de lundi, les investisseurs s'accommodant d'un parlement français sans majorité, ce qui laisse présager une impasse politique potentielle mais élimine les inquiétudes fiscales liées aux victoires de l'extrême droite ou de la gauche.

L'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à l'euro, la livre sterling, le yen et trois autres devises, était stable à 104,99 au début des heures asiatiques, restant proche du plus bas de la nuit de 104,80, un creux de trois semaines et demie.

L'indice a chuté de 0,9% la semaine dernière, exacerbé par le rapport mensuel sur l'emploi de vendredi, qui a stimulé les paris pour que la Fed commence bientôt à réduire ses taux.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs tablent actuellement à 76 % sur une baisse des taux lors de la réunion de septembre, contre 66 % il y a une semaine. Une nouvelle baisse est attendue d'ici décembre.

Le président Powell doit témoigner pendant deux jours devant le Congrès, en commençant mardi par le Sénat et en poursuivant mercredi avec la Chambre des représentants.

Les données sur les prix à la consommation de jeudi pourraient également être cruciales, selon les observateurs du marché, les chiffres récents montrant un ralentissement par rapport aux niveaux élevés inattendus du début de l'année.

"Tout le monde sera attentif à la manière dont M. Powell communiquera sur les risques entre une inflation persistante et une détérioration inutile du marché du travail", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change à la National Australia Bank, qui s'attend à ce que le dollar américain baisse à plus long terme.

Entre-temps, les marchés ont adopté "une vision assez optimiste" des résultats du scrutin français, a ajouté M. Attrill, "considérant l'impasse politique - et par conséquent un degré élevé d'inertie de la politique fiscale - comme la voie la plus probable pour la France, un scénario plus bénin que n'importe laquelle des alternatives".

L'euro a peu varié à 1,0827 dollar, non loin du pic de 1,0845 dollar atteint lundi en près de quatre semaines. La monnaie unique a également plongé jusqu'à 1,07915 $ ce même jour.

La livre sterling est restée stable à 1,28085 dollar, après avoir atteint 1,28455 dollar lundi, son niveau le plus élevé depuis le 12 juin.

Le yen est resté stable à 160,91 pour un dollar, trouvant un certain équilibre cette semaine après avoir rebondi depuis le creux de 161,96 atteint mercredi en près de 38 ans.