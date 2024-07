Le dollar a chuté jeudi après que les prix à la consommation aient baissé de manière inattendue en juin. Le yen japonais a gagné plus de 2 % à un moment donné, les traders ayant intégré la probabilité que la Réserve fédérale américaine commence à réduire ses taux d'intérêt en septembre.

La forte hausse du yen a renforcé les spéculations selon lesquelles la Banque du Japon pourrait intervenir pour soutenir la monnaie, qui est tombée à son plus bas niveau depuis 38 ans par rapport au billet vert la semaine dernière.

Cependant, les analystes ont déclaré que ce mouvement était plus probablement lié à un repositionnement, de nombreux traders ayant été pris du mauvais côté du marché.

"Je dirais qu'il s'agit plus probablement d'un rééquilibrage des positions que de mesures officielles", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique nord-américaine à la succursale de New York de la Standard Chartered Bank.

Les données publiées jeudi montrent que l'indice des prix à la consommation a baissé de 0,1 % le mois dernier après avoir été inchangé en mai, et a affiché un gain annuel de 3 %, le plus faible en un an.

Les prix de base ont augmenté de 0,1 % en juin, pour un gain annuel de 3,3 %.

Le yen a souffert d'un important différentiel de taux d'intérêt avec les États-Unis et les positions pariant sur de nouvelles pertes de la monnaie japonaise par rapport au dollar "se sont accumulées", a déclaré M. Englander. Mais les données de l'IPC d'aujourd'hui indiquent qu'une réduction des taux en septembre est "hautement probable", et donc "cette histoire de différentiel de taux s'érode", a-t-il dit.

Les opérateurs évaluent désormais à 91 % la probabilité d'une baisse des taux en septembre, contre 75 % mercredi, selon l'outil FedWatch du CME Group. Une deuxième baisse est également probable d'ici décembre.

L'indice du dollar a baissé de 0,66 % à 104,28 et a atteint 104,07, son niveau le plus bas depuis le 7 juin.

Contre le yen, le dollar a baissé de 1,95% à 158,49 et est descendu jusqu'à 157,4, son niveau le plus bas depuis le 17 juin.

L'euro a gagné 0,45 % à 1,088 $ et a atteint 1,090 $, son plus haut niveau depuis le 7 juin. (Reportage de Karen Brettell ; Rédaction de Toby Chopra et David Evans)