Le dollar a chuté jeudi après que les prix à la consommation aient baissé de manière inattendue en juin, tandis qu'une forte hausse du yen japonais a suscité des spéculations sur une éventuelle intervention sur la monnaie.

Le yen a augmenté de plus de 2% à un moment donné, après être tombé à son plus bas niveau depuis 38 ans face au billet vert la semaine dernière.

La chaîne de télévision locale japonaise Asahi, citant des sources gouvernementales, a déclaré que des fonctionnaires étaient intervenus.

Le service de presse national Jiji a cité Masato Kanda, diplomate en chef chargé des questions monétaires, qui a déclaré qu'il ne pouvait pas s'exprimer sur l'existence ou non d'une intervention, mais que les mouvements récents du yen n'étaient "pas en ligne avec les fondamentaux".

On ne saura pas avec certitude si une intervention a eu lieu avant que le ministère japonais des finances ne publie ses chiffres actualisés sur l'intervention à la fin du mois.

Les analystes ont noté que le mouvement a probablement été causé par un repositionnement important après l'indice des prix à la consommation (IPC) américain plus faible plus tôt dans la journée de jeudi. Une baisse des taux d'intérêt en septembre par la Réserve fédérale américaine est désormais considérée comme plus certaine, ce qui réduira l'attrait des transactions longues sur le dollar/yen.

Les positions longues sur le dollar/yen et les indicateurs de momentum étaient également tendus à l'approche de la publication des données, de nombreux traders se retrouvant du mauvais côté de l'évolution.

"Je pense qu'il s'agit simplement d'une réaction à la faiblesse de l'indice des prix à la consommation américain et à la compression des positions longues sur le marché du dollar. Le dollar s'est affaibli dans tous les domaines, mais plus encore contre le yen en raison du positionnement", a déclaré Athanasios Vamvakidis, responsable mondial de la stratégie de change pour le G10 chez Bank of America Global Research à Londres.

L'achat du dollar et la vente du yen ont été populaires en raison de l'écart important entre les taux d'intérêt des deux pays.

"Cela s'explique en grande partie par le fait que les gens se sont retirés de ce carry trade", a déclaré Michael Boutros, stratège technique principal chez FOREX.com à New York.

L'indice du dollar a baissé de 0,49% à 104,45 et a atteint 104,07, son niveau le plus bas depuis le 7 juin.

Contre le yen, le dollar était en baisse de 1,81% à 158,75 après avoir atteint 157,4, son niveau le plus bas depuis le 17 juin. Il s'est échangé jusqu'à 161,76 plus tôt dans la journée de jeudi.

Boutros a noté que le dollar a atteint une zone clé de soutien technique contre le yen, et devra rester au-dessus pour maintenir la tendance à la hausse du dollar qui est en place depuis décembre.

Les données sur les prix à la consommation de jeudi interviennent après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré cette semaine qu'il n'était pas prêt à conclure que l'inflation descendait durablement à 2 %, bien qu'il ait "une certaine confiance en cela".

La hausse inattendue de l'inflation au premier trimestre a fait craindre que la décrue des prix ne prenne plus de temps qu'on ne le pensait.

Certains craignent également qu'il soit plus difficile pour l'inflation de continuer à reculer par rapport à 2023, après l'amélioration observée au second semestre de l'année dernière.

"La question était de savoir si nous pouvions égaler ou dépasser ce chiffre pour maintenir la trajectoire de désinflation en glissement annuel", a déclaré Steve Englander, responsable de la recherche mondiale sur les devises du G10 et de la stratégie macroéconomique nord-américaine à la Standard Chartered Bank NY Branch, mais "il s'agit d'une amélioration assez décisive".

L'euro a augmenté de 0,34 % à 1,0867 $ et a atteint 1,090 $, son plus haut niveau depuis le 7 juin.

La livre sterling a atteint son plus haut niveau depuis près d'un an, les commentaires des responsables politiques de la Banque d'Angleterre et les données du PIB supérieures aux prévisions ayant incité les opérateurs à réduire les paris sur une baisse des taux d'intérêt en août en Grande-Bretagne.

L'économiste en chef de la BoE, Huw Pill, a déclaré mercredi que les pressions sur les prix restaient persistantes et les données de jeudi ont montré que la production économique britannique a augmenté de 0,4 % en mai, ce qui est supérieur aux attentes.

La livre a augmenté de 0,51% à 1,2911 $ et a atteint 1,2947 $, son plus haut niveau depuis le 27 juillet 2023.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin a gagné 0,72% à 57 821 $.