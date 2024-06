Le dollar se dirigeait vers un deuxième gain trimestriel consécutif et a bondi à un plus haut de près de quatre décennies sur le yen battu vendredi, les traders testant timidement la détermination du Japon à défendre sa monnaie, tout en attendant des données cruciales sur l'inflation américaine.

Le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine Donald Trump a lancé une série d'attaques, parfois fausses, contre le président Joe Biden lors de leur premier débat de campagne à Atlanta, et le dollar s'est apprécié lorsque M. Biden a trébuché sur ses mots à plusieurs reprises lors des premiers échanges.

Le yen a atteint 161,27 pour un dollar, son niveau le plus faible depuis 1986, et l'euro a baissé de 0,1 % pour s'établir à 1,0693 dollar. Les dollars australien et néo-zélandais ont chuté d'environ 0,2 % chacun, achetant respectivement 0,6631 $ et 0,6068 $.

"Biden a été mal perçu", a déclaré Jason Wong, stratège de marché chez BNZ à Wellington.

Cela a augmenté les chances d'une présidence Trump et des tarifs d'importation, a-t-il dit, notant que les traders achetaient des dollars, mais que les mouvements étaient assez modestes.

L'indice du dollar a atteint mercredi son plus haut niveau en huit semaines, à 106,13, et a enregistré une hausse de 1,5 % pour le trimestre jusqu'à présent.

Il s'agit du deuxième gain trimestriel consécutif, les marchés ayant réduit les attentes de réduction des taux d'intérêt américains au cours des six derniers mois. La mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale, l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), est attendue plus tard ce vendredi. Si sa croissance annuelle ralentit à 2,6 % en mai, comme le prévoient les économistes, cela pourrait ouvrir la voie à des réductions plus tard dans l'année.

La livre sterling est restée stable vendredi à 1,2633 dollar et est restée globalement stable pour le trimestre, les marchés se tournant vers les élections législatives britanniques de la semaine prochaine et vers la question de savoir si les travaillistes - s'ils remportent une victoire écrasante - peuvent relancer l'économie stagnante.

Le plus grand perdant du trimestre a été le yen, qui a perdu 6 % par rapport au dollar depuis la fin du mois de mars et plus de 12 % en 2024 jusqu'à présent.

À 172,38 pour un euro, le yen a atteint son plus bas niveau historique sur la monnaie commune tôt vendredi. L'inflation de base dans la capitale japonaise s'est accélérée en juin, selon des données publiées vendredi, mais cela n'a guère contribué à soutenir le yen.

Les faibles taux d'intérêt japonais ont encouragé la vente de yens au profit de devises à plus haut rendement, alors même que les rendements japonais ont commencé à augmenter et que les autorités ont mis en garde contre une nouvelle série d'interventions sur le marché des changes.

Vendredi, le Japon a remplacé Masato Kanda, diplomate en chef chargé des questions monétaires, par Atsushi Mimura, expert en réglementation financière. Le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que les autorités étaient "profondément préoccupées" par l'impact des mouvements "rapides et unilatéraux" du yen.

"Après avoir franchi la barre des 160 (pour un dollar sans intervention), quelle sera la prochaine étape ? Je pense que c'est ce que les marchés se demandent", a déclaré Moh Siong Sim, stratège à la Bank of Singapore. "Quand vont-ils montrer leur main, s'ils n'ont pas l'intention de le faire à 160 ?