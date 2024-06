Le dollar se dirigeait vers un deuxième gain trimestriel consécutif et a atteint un sommet de près de quatre décennies sur le yen battu dans les échanges asiatiques vendredi, avant une lecture cruciale de l'inflation américaine.

Ni la baisse des taux d'intérêt américains, ni la hausse des prix à la consommation à Tokyo n'ont pu arrêter la chute de la monnaie japonaise, qui a atteint son niveau le plus bas depuis 1986, à 161,155 pour un dollar.

Sur le trimestre, elle a perdu 6 % par rapport au dollar et sur l'année, elle a perdu 12 %, ce qui représente la plus forte baisse de toutes les monnaies du G10. À 172,37 pour un euro, il s'est négocié à son plus bas niveau historique sur la monnaie commune, alors que les baissiers du yen mettent à l'épreuve la détermination des autorités.

La faiblesse des taux d'intérêt japonais a encouragé la vente de yens au profit de devises à rendement plus élevé, ce que l'on appelle le "carry trade", alors même que les rendements japonais ont commencé à augmenter et que les autorités japonaises ont mis en garde contre une nouvelle série d'interventions sur le marché des changes.

"L'appétit pour le carry trade dans un contexte de faible volatilité demeure", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie de change de la National Australia Bank, à Sydney.

"Après avoir franchi la barre des 160 (pour un dollar) sans intervention, je ne pense pas que le marché soit aussi craintif qu'il aurait pu l'être dans la période précédant les 160.

L'inflation de base dans la capitale japonaise s'est accélérée en juin, selon des données publiées vendredi, alimentant les attentes de quelques petites hausses de taux d'intérêt au cours du second semestre de 2024.

Ailleurs, le dollar était ferme dans la matinée en Asie alors que le premier débat présidentiel américain entre le candidat républicain Donald Trump et le président démocrate Joe Biden a commencé à Atlanta.

L'euro a baissé de 0,1 % à 1,0691 $ et la livre sterling a légèrement baissé à 1,2626 $. Le dollar australien était en baisse de 0,4 % à 0,6623 $, bien qu'il se dirige vers un gain d'environ 1,6 % sur le trimestre, l'inflation stagnante ayant réduit les attentes de réduction des taux australiens dans un avenir proche.

Le dollar néo-zélandais a baissé de 0,3 % à 0,6065 $ vendredi, mais a augmenté de 1,5 % pour le trimestre. L'indice du dollar américain a gagné 0,2 % à 106,07 vendredi, pour une hausse trimestrielle de 1,5 %.

La force du dollar et le bilan américain étaient des sujets possibles pour le débat entre M. Biden et M. Trump, bien que M. Attrill de la NAB ait déclaré que de nombreux participants au marché regarderaient pour voir si M. Biden était vif sur ses pieds et à la hauteur de la tâche.

Plus tard dans la journée, les traders attendent avec impatience l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle aux États-Unis, la mesure de l'inflation préférée de la Réserve fédérale, et s'attendent à ce que la croissance annuelle se soit ralentie à 2,6 % en mai, sa plus faible depuis plus de trois ans.