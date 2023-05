Londres (awp/afp) - Le dollar grimpait mercredi face à l'euro dans l'attente d'un vote du Congrès américain sur le compromis pour éviter un défaut de paiement des Etats-Unis, pendant que la devise unique souffrait d'une potentielle pause dans le cycle de hausse des taux de la BCE.

Vers 09H15 GMT, le billet vert prenait 0,67% par rapport à la monnaie unique, à 1,0662 dollar pour un euro, peu après avoir atteint 1,0659 dollar pour un euro, une première depuis mi-mars.

Le dollar "poursuit sa progression, atteignant des sommets de plus de deux mois face à l'euro", commente Matthew Ryan, analyste chez Ebury.

Arraché au forceps au bout de longues négociations, le texte visant à relever le plafond de la dette américaine arrive mercredi devant les élus de la Chambre des représentants, mais le vote s'annonce lui aussi houleux.

"Alors que cela devrait être une bonne nouvelle pour l'appétit pour le risque, et une baisse pour le dollar, valeur refuge, le billet vert a continué de se redresser", note l'analyste.

En effet, l'accord conclu entre le président démocrate, Joe Biden, et le chef républicain à la Chambre, Kevin McCarthy "était déjà largement attendu" par les cambistes et intégré dans les cours, et il doit encore être validé par les élus, dont certains ont déjà affiché une nette opposition, rappelle M. Ryan.

"Nous nous attendons à ce que le projet de loi soit adopté par les deux chambres, bien qu'il reste à voir s'il le sera dès la première tentative", estime-t-il.

En parallèle, l'euro souffrait de la perspective que la Banque centrale européenne (BCE) puisse faire une pause plus tôt que prévu dans ses hausses de taux, avance Derek Halpenny, analyste chez MUFG.

L'inflation a en effet ralenti en mai sur un an en France et en Italie, selon les premières estimations publiées mercredi. L'Allemagne, première économie européenne, est quant à elle entrée en récession au premier trimestre.

La hausse brutale des taux d'intérêt menée depuis juillet dernier pour contenir l'inflation en zone euro pourrait "révéler des vulnérabilités" dans le système financier, a aussi prévenu la BCE dans un rapport publié mercredi.

Si à ce stade une inflation plus faible ne devrait pas encore constituer un facteur négatif pour l'euro, "la détérioration des conditions de la croissance mondiale est clairement positive pour le dollar", poursuit M. Halpenny.

Cours de mercredi Cours de mardi

------------------------------

09H15 GMT 21H00 GMT

EUR/USD 1,0662 1,0735

EUR/JPY 149,21 150,06

EUR/CHF 0,9714 0,9724

EUR/GBP 0,8631 0,8647

USD/JPY 139,94 139,79

USD/CHF 0,9110 0,9058

GBP/USD 1,2353 1,2414

